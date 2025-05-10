В Германии нашли мертвым известного рэпера Xatar

Tекст: Александра Юдина

Музыканта обнаружили мертвым либо в Кельне, либо в Берлине, точное место пока не уточняется, передает «Царьград».

Прокуратура инициировала расследование по факту смерти, не исключая возможное участие других лиц. Как уточнили в полиции, на теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Для установления точной причины происшествия назначены вскрытие и дополнительные экспертизы.

Xatar родился в 1981 году в семье курдов в Иране, после чего жил с семьей сначала в Иране, а затем в Германии. Свою музыкальную карьеру он начал в конце 2000-х годов, первый альбом выпустил в 2008 году. Исполнитель приобрел скандальную известность из-за проблем с законом, в том числе на международном уровне.

В конце апреля американский актер Джин Хэкмен скончался в своем особняке в Нью-Мексико спустя неделю после смерти жены, страдая болезнью Альцгеймера и сердечным заболеванием. Его супруга Бетси Аракава умерла от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который был занесен зараженными грызунами. Оба они были найдены мертвыми спустя девять дней после своей смерти.