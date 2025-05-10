Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
В Германии нашли мертвым известного рэпера Xatar
Тело скандально известного рэпера Xatar, настоящее имя которого Дживар Хаджаби, было найдено в Германии, сообщает издание Far Out.
Музыканта обнаружили мертвым либо в Кельне, либо в Берлине, точное место пока не уточняется, передает «Царьград».
Прокуратура инициировала расследование по факту смерти, не исключая возможное участие других лиц. Как уточнили в полиции, на теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Для установления точной причины происшествия назначены вскрытие и дополнительные экспертизы.
Xatar родился в 1981 году в семье курдов в Иране, после чего жил с семьей сначала в Иране, а затем в Германии. Свою музыкальную карьеру он начал в конце 2000-х годов, первый альбом выпустил в 2008 году. Исполнитель приобрел скандальную известность из-за проблем с законом, в том числе на международном уровне.
В конце апреля американский актер Джин Хэкмен скончался в своем особняке в Нью-Мексико спустя неделю после смерти жены, страдая болезнью Альцгеймера и сердечным заболеванием. Его супруга Бетси Аракава умерла от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который был занесен зараженными грызунами. Оба они были найдены мертвыми спустя девять дней после своей смерти.