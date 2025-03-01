СМИ: Джин Хэкмен скончался за девять дней до обнаружения тела

CNN: Джин Хэкмен умер за девять дней до нахождения тела в Нью-Мексико

Tекст: Мария Иванова

Двухкратный лауреат премии «Оскар», американский актер Джин Хэкмен, был обнаружен мертвым вместе с женой Бетси Аракава в их доме в Нью-Мексико, передает CNN. Согласно данным полиции, их тела пролежали в доме не менее суток. Однако данные кардиостимулятора Хэкмена показывают, что он мог скончаться за девять дней до обнаружения.

Как сообщает портал TMZ, в семье актера первоначально полагали, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Однако анализы тел на содержание газа показали отрицательный результат, что, возможно, исключает эту версию.

По данным следствия, из дома были изъяты три медицинских препарата и другие предметы, в том числе планировщик задач и два телефона. Среди лекарств – тиреоидин, дилтиазем и тайленол. Эти препараты широко используются для лечения различных заболеваний, таких как гормональные нарушения и повышенное давление.

Джин Хэкмен известен своими ролями в таких фильмах, как «Французский связной», «Непрощенный» и «Семейка Тененбаум». Он завершил актерскую карьеру в 2004 году, его последним проектом стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту».

Ранее стало известно, что в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава. Сообщалось что Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом.