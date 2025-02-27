Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США

Tекст: Александра Юдина

Двукратный лауреат премии «Оскар» и его жена найдены мертвыми в своем доме в Нью-Мексико, передает ТАСС.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил смерть актера, известного ролями в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Враг государства» и «Непрощенный». По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Причины их смерти пока не сообщаются, однако ведется следствие.

Для выяснения причин смерти назначены экспертизы и дополнительные исследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар в возрасте 44 лет был найден мертвым в Теннеси. В октябре актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.