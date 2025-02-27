Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США
В штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава, пишет газета Santa Fe New Mexican.
Двукратный лауреат премии «Оскар» и его жена найдены мертвыми в своем доме в Нью-Мексико, передает ТАСС.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил смерть актера, известного ролями в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Враг государства» и «Непрощенный». По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Причины их смерти пока не сообщаются, однако ведется следствие.
Для выяснения причин смерти назначены экспертизы и дополнительные исследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар в возрасте 44 лет был найден мертвым в Теннеси. В октябре актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.