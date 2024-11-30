30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Экс-барабанщик My Chemical Romance найден мертвым в Теннесси
Умер бывший барабанщик My Chemical Romance 44-летний Боб Брайар
Бывший ударник My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, его тело обнаружили в доме в Теннесси.
Барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар скончался в возрасте 44 лет, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело музыканта было обнаружено в его доме в Теннесси. В последний раз Брайара видели живым 4 ноября.
Полиция не считает смерть Брайара результатом преступления, так как все его имущество, включая оружие и музыкальные инструменты, осталось нетронутым. Судмедэксперт проводит расследование для установления причины и обстоятельств смерти Боб Брайара, передает РИА «Новости».
My Chemical Romance стала известной в 2001 году. Группа завоевала множество наград как в США, так и за их пределами. В 2014 году музыканты объявили о распаде, однако уже в 2019 году официально сообщили о воссоединении и предстоящем турне.
Напомним, летом этого года на 76-м году жизни скончался барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм . Ранее из жизни ушел 80-летний барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс.