Экс-барабанщик My Chemical Romance найден мертвым в Теннесси

Умер бывший барабанщик My Chemical Romance 44-летний Боб Брайар

Tекст: Мария Иванова

Барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар скончался в возрасте 44 лет, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело музыканта было обнаружено в его доме в Теннесси. В последний раз Брайара видели живым 4 ноября.

Полиция не считает смерть Брайара результатом преступления, так как все его имущество, включая оружие и музыкальные инструменты, осталось нетронутым. Судмедэксперт проводит расследование для установления причины и обстоятельств смерти Боб Брайара, передает РИА «Новости».

My Chemical Romance стала известной в 2001 году. Группа завоевала множество наград как в США, так и за их пределами. В 2014 году музыканты объявили о распаде, однако уже в 2019 году официально сообщили о воссоединении и предстоящем турне.

Напомним, летом этого года на 76-м году жизни скончался барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм . Ранее из жизни ушел 80-летний барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс.