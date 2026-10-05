Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса

Tекст: Игорь Иножарский

Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.

Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.

«Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.