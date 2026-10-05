В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
В Европарламенте начали сбор подписей за запрет альянса левых сил
Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса
Заместитель председателя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте Чарли Веймерс начал сбор подписей за проверку и возможный запрет Европейского левого альянса в связи со школьными беспорядками во Франции.
Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.
Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.
«Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.