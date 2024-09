Умер барабанщик ABBA Роджер Палм

Роджер Палм из ABBA скончался в возрасте 75 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Роджер Палм скончался в субботу из-за болезни Альцгеймера, передает РИА «Новости». Семья музыканта отметила, что он был теплым и скромным человеком, всегда готовым поддержать своих близких.

Роджер Палм родился в 1949 году и начал карьеру в таких группах, как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Однако настоящую славу он обрел, став барабанщиком группы ABBA, с которой записал множество хитов, включая такие песни, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.

Ранее шведская группа ABBA и компания Universal Music выразили протест против использования музыки группы в предвыборной кампании Дональда Трампа. В то же время музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Анни-Фрида Рейс, Бьерн Ульвеус и Агнета Фельтскуг были удостоены ордена Васы решением короля Швеции Карла XVI Густава. Кроме того, ABBA выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы.