Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Умер барабанщик ABBA Роджер Палм
Роджер Палм из ABBA скончался в возрасте 75 лет
Барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм скончался на 76-м году жизни от болезни Альцгеймера, оставив после себя не только музыкальное наследие, но и теплую память среди близких и друзей, сообщило издание Aftonbladet.
Как говорится в сообщении, Роджер Палм скончался в субботу из-за болезни Альцгеймера, передает РИА «Новости». Семья музыканта отметила, что он был теплым и скромным человеком, всегда готовым поддержать своих близких.
Роджер Палм родился в 1949 году и начал карьеру в таких группах, как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Однако настоящую славу он обрел, став барабанщиком группы ABBA, с которой записал множество хитов, включая такие песни, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.
Ранее шведская группа ABBA и компания Universal Music выразили протест против использования музыки группы в предвыборной кампании Дональда Трампа. В то же время музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Анни-Фрида Рейс, Бьерн Ульвеус и Агнета Фельтскуг были удостоены ордена Васы решением короля Швеции Карла XVI Густава. Кроме того, ABBA выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы.