Продажи китайских автомобилей в России упали вдвое сильнее продаж Lada

«Автостат»: Февральские продажи китайских авто в России упали на 28% против 14% у Lada

Tекст: Вера Басилая

В феврале 2025 года на российском рынке легковых автомобилей наблюдалось значительное снижение продаж. Китайские марки потеряли 28% продаж по сравнению с февралем прошлого года, в то время как продажи Lada снизились лишь на 14%, передает «Интерфакс».

По данным Минпромторга, общее падение продаж легковых автомобилей в России составило 25,2%, что соответствует реализации 77 296 единиц.

Лидером среди иностранных автомобилей в феврале стал Haval с продажами 9,57 тыс. единиц. Среди китайских брендов наибольший прирост показали Jetour, Jaecoo и Belgee. Однако, такие марки как Exeed и Geely, потеряли более половины своих продаж.

Lada Granta сохранила лидерство среди моделей с продажами 9 513 единиц, несмотря на снижение на 27,2%. В то же время, продажи Lada Vesta выросли на 14% до 8 169 машин. Среди иномарок самой популярной осталась Haval Jolion с 3,77 тыс. проданными машинами.

Комментируя итоги продаж, Алексей Калицев из АЕБ отметил, что на рынок оказали давление высокие ставки утилизационного сбора, дорогие кредиты и налоговые изменения. За январь-февраль 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 9,3%.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России за январь 2025 года увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89 тыс. машин.

Между тем, на российских складах в начале 2025 года оказалось около 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала 2024 года, вызывая опасения о возможном кризисе из-за снижения спроса.

В то же время, новая отечественная автомобильная марка Tenet, которая принадлежит группе компаний «АГР», представит свои первые кроссоверы, созданные на базе автомобилей Chery Tiggo.