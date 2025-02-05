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Продажи автомобилей в России выросли на 11% в январе
«Автостат»: Lada, Haval и Chery возглавили российские продажи в январе
Продажи новых легковых автомобилей в России за январь 2025 года увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89 тыс. машин, с Lada, Haval и Chery в лидерах рынка, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
В январе 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 89 тыс. машин, передает РИА «Новости».
Лидером продаж остается отечественная Lada, чья доля на рынке составила более 30%, что выше показателя прошлого года (менее 28%). Всего за январь было продано 27 538 автомобилей этой марки.
Среди иностранных брендов на первое место вышел китайский Haval с результатом 11 825 проданных автомобилей. На третьем месте оказался Chery с 8 959 проданными машинами. В рейтинг также вошли Geely, Changan, Omoda, Jetour, белорусский Belgee и китайские Jaecoo и Tank.
Несмотря на общий рост, Geely, Omoda и Tank продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольший рост показал Belgee, увеличив продажи в 3,7 раза.
В модельном рейтинге первое место удерживает Lada Granta с увеличением продаж на 11,8% до 11 422 машин, следом идет Lada Vesta с ростом продаж в 1,5 раза до 8 007 машин.
Китайский кроссовер Haval Jolion остается лучшей иномаркой в России, несмотря на снижение продаж на 4,7%. В пятерку лидеров января также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Niva Travel.
В конце января стало известно, что на российских складах в начале 2025 года оказалось около 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала 2024 года, вызывая опасения о возможном кризисе из-за снижения спроса.