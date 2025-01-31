  • Новость часаМИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
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    На ком банки зарабатывают сверхприбыли
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    Москва заявила об отсутствии подвижек с организацией контакта Путина и Трампа
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    Российские склады автомобилей переполнились новыми машинами
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 11:44 • Новости дня

    Российские склады автомобилей переполнились новыми машинами

    На начало 2025 года на складах России скопилось 700 тыс. автомобилей

    Российские склады автомобилей переполнились новыми машинами
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На российских складах в начале 2025 года оказалось около 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала 2024 года, вызывая опасения о возможном кризисе из-за снижения спроса.

    На начало 2025 года количество новых автомобилей на складах российских дистрибьюторов достигло рекордных 700 тыс. штук, что почти вдвое больше, чем в начале 2024 года, когда на складах находилось около 400 тыс. машин, передает РБК.

    Из текущих запасов около 52% составляют произведенные в России автомобили, остальная часть приходится на импортные модели.

    Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подтверждает эти данные, отмечая, что на складе присутствуют как легковые, так и коммерческие машины.

    Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков указывает, что в текущих запасах насчитывается около 600 тыс. автомобилей, что является рекордным показателем с 2020 года, когда пандемия вызвала перебои в логистике и спрос значительно превышал предложение.

    Целико отметил, что из 500 тыс. легковых автомобилей более 400 тысяч – китайские марки, а оставшиеся 100 тысяч – российские. Коммерческие авто составляют около 100 тыс. машин, включая средние и тяжелые грузовики и автобусы.

    Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, оценивает, что запасы легковых автомобилей составляют 400-500 тыс. единиц, и этого объема хватит на четыре-пять месяцев с учетом продаж ноября-декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство легковых автомобилей в России значительно увеличилось, показав рост на 38% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий выпуск автотранспортных средств повысился на 33%. В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% в годовом выражении, достигнув 168,5 тыс. единиц.

    30 января 2025, 22:21 • Новости дня
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области

    Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области

    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».

    Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.

    До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.


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    30 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым

    Турецкая актриса Ханде Эрчел заинтересовалась творчеством актера Борисова

    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым
    @ Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел, находясь в Москве, выразила желание познакомиться с творчеством Юры Борисова, который недавно стал номинантом премии «Оскар».

    Как пишет «Пятый канал». Борисов недавно стал номинантом на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

    «К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», – сказала Эрчел на пресс-джанкете в Москве. Приезд актрисы стал ее первым визитом в Россию.

    Эрчел прибыла в Москву с коллегой Барышем Ардуча для участия в премьере фильма «Оставь на ветру», где они исполнили главные роли. Этот рабочий визит стал частью ее профессиональной деятельности. Ранее актриса завоевала титул «Самая красивая женщина мира 2020», опередив таких звезд, как Миранда Керр, Селена Гомез и Эмма Уотсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера.


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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 21:44 • Новости дня
    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу

    Россельхознадзор ввел окрашивание экспортной пшеницы

    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россельхознадзор начал процедуру окрашивания пшеницы для экспорта в соответствии с требованиями покупателей из ряда стран, включая Марокко и Саудовскую Аравию, использующих зерно для кормовых целей.

    Отмечается, что эта мера была принята в соответствии с требованиями покупателей из разных стран, включая Марокко и Саудовскую Аравию, которые устанавливают особые условия по окраске зерна. По словам представителей ведомства, такие требования чаще всего касаются зерна, используемого для кормовых целей, передает «Московский комсомолец».

    Первая партия пшеницы, прошедшая процедуру окрашивания, была отправлена из порта Высоцкий в Ленинградской области. Общий объем партии составил 28 тыс. тонн, и она предназначалась для Марокко. В процессе колорирования применяются специальные красители, которые строго соответствуют стандартам безопасности и качества. В частности, для Марокко использовался зеленый краситель Е-142.

    В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике, включая поставки пшеницы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о том, как балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России.

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    30 января 2025, 18:28 • Новости дня
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице прошли задержания бывших заместителей бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Их задержали в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщил собеседник ТАСС.

    Между тем источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что в свидетельских показаниях также фигурирует и сам бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, однако «процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет».

    Ранее в январе бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве.

    До этого из-за многомиллиардных хищений у «Роснано» были открыты несколько уголовных дел.

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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    30 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила

    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила после ударов

    Tекст: Вера Басилая

    Порт Измаила в Одесской области прекратил прием военных грузов для ВСУ из-за ударов, разрушивших склады и инфраструктуру, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, порт Измаила в Одесской области «отработали по всей длине», передает РИА «Новости». Координатор николаевского подполья сообщил о значительных разрушениях в порту, включая уничтоженные склады и поврежденную инфраструктуру, что, по его словам, приведет к остановке приема военных грузов на несколько дней или даже недель.

    Ранее в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар. Также сообщалось, что ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы, после чего произошла детонация.

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    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

    Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой. К столкновению пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

    «В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

    Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

    «Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

    Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

    Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    30 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу

    Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС

    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, но подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.

    Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.

    Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.

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    31 января 2025, 10:08 • Новости дня
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»

    Сенатор Чехии Немцова предложила «повторить блокаду Ленинграда» для России

    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    @ REUTERS/David W Cerny

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) высказалась за повторение блокады Ленинграда в отношении России. Таким образом она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады во время Второй мировой войны, передает «Лента.ру».

    Немцова отметила, что в тот момент, когда мир чтит память жертв Холокоста и наблюдает за событиями на Украине, Россия отмечает годовщину, которую, по ее мнению, не стоит праздновать.

    «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», – написала Немцова.

    Она считает, что Запад может добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции. Эти меры, по мнению сенатора, должны привести к краху российской экономики.

    Позже она удалила свой пост из соцсети.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти, а также подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.

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    30 января 2025, 12:30 • Новости дня
    В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана

    Салвана Момика застрелили в Седертелье накануне суда по делу о сожжении Корана

    В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана
    @ Johan Nilsson/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Седертелье, к югу от Стокгольма, найден убитым 38-летний Сальван Момика, организатор акций с сожжением Корана, которому прокуратура Швеции предъявила обвинение в возбуждении ненависти по национальному признаку.

    Тело Салвана Момика было найдено с огнестрельными ранениями в Седертелье, к югу от Стокгольма, сообщает ТАСС. Инцидент произошел поздно вечером в среду. Момика, известный как организатор акций с сожжением Корана, скончался от полученных ран.

    Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку, в котором Момика был одним из обвиняемых. Однако оглашение вердикта отложено из-за его смерти. Полиция до сих пор не прокомментировала инцидент и личность убитого официально не подтверждена.

    По информации телеканала SVT, в расследовании участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Место преступления оцеплено, проводится обыск территории вокруг многоквартирного дома.

    Сальван Момика прибыл в Швецию из Ирака в 2018 году и получил временный вид на жительство. Летом 2024 года ему был продлен вид на жительство на один год. Момика обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку за четыре эпизода с сожжением Корана в Стокгольме летом 2023 года. Улики представлены видеозаписями акций.

    Впервые сожжение Корана произошло в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, во время празднования Ид аль-Адха, что вызвало резонанс. Террористические организации, включая «Исламское государство» и Аль-Каида, объявили Швецию приоритетной целью, в связи с чем уровень террористической угрозы был повышен до четырех из пяти баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале из-за угроз атак после сожжения Корана, акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальме, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика.

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    30 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Нацразведки назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом США

    Кандидат на пост главы Нацразведки США Габбард назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом Вашингтона

    Кандидат на пост главы Нацразведки назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила американские разведслужбы в политизации и назвала принятое с их помощью решение о вторжении в Ирак в 2003 году крупнейшим провалом США.

    Габбард заявила, что американские разведывательные службы были использованы оппонентами президента Дональда Трампа для его дискредитации, передает ТАСС. Она отметила, что Трампа ложно изображали марионеткой российского руководства, чтобы блокировать его решения на посту президента.

    Габбард подчеркнула, что политизация разведывательных ведомств в итоге привела в принятию неадекватных решений, дорогостоящим провалам и подрыву национальной безопасности США. В качестве наиболее явного примера она привела вторжение США в Ирак в 2003 году. По ее словам, это произошло на основе «полностью сфабрикованной или совершенно неверной разведывательной информации».

    «Это катастрофическое решение привело к смерти тысяч американских солдат, миллионов людей на Ближнем Востоке, массовой миграции, дестабилизации, которая подорвала безопасность и стабильность наших европейских союзников, возникновению ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) , усилению Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) и других исламистских и джихадистских группировок», – заявила Габбард. Она также отметила, что в США доверие к разведывательному сообществу находится на рекордно низком уровне.

    Военная кампания США и их союзников в Ираке была начата 20 марта 2003 года с целью свержения режима Саддама Хусейна, у которого якобы было обнаружено оружие массового уничтожения (ОМУ). Боевые действия продолжались восемь лет и американские войска были официально выведены из Ирака лишь в 2011 году. Однако в 2014 году США присоединились к новой международной коалиции. Это вторжение в Ирак было частью глобальной войны с терроризмом, инициированной администрацией Джорджа Буша в ответ на теракты 11 сентября.

    После падения режима Саддама Хусейна британские и американские специалисты начали искать тайные лаборатории и склады оружия. Однако им удалось установить только то, что все разработки были приостановлены Багджадом еще в 1992 году. А в 2004 году – через год после вторжения» президент США Джордж Буш сделал неожиданное заявление перед прессой, заявив, что у Ирака не было арсеналов ОМУ, что являлось официальным поводом для интервенции в страну.


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    30 января 2025, 16:01 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский политик Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты, заявил, что Украина является вымышленным государством, и выразил мнение о возможных изменениях границ в регионе, сообщило издание «Украинская правда».

    «Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – заявил Джорджеску в своем выступлении. Он также выразил поддержку идее раздела Украины и изменения границ в регионе. На вопрос о том, верит ли он в возможное изменение границ, политик ответил утвердительно, передают «Известия».

    Джорджеску отметил, что мир меняется, и в будущем границы могут быть пересмотрены. Он добавил, что у Румынии есть интересы в Северной Буковине и Буджаке, а также в Северном Марамуреше, который ранее был частью Закарпатья.

    Политик также упомянул Львов, который, по его мнению, может остаться с Польшей, и Малороссию.

    Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий, включая газовое сотрудничество с соседними странами, а издание American Thinker обвинило украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы.

    Коментарии (17)
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