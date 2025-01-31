Российские склады автомобилей переполнились новыми машинами

На начало 2025 года на складах России скопилось 700 тыс. автомобилей

Tекст: Александра Юдина

На начало 2025 года количество новых автомобилей на складах российских дистрибьюторов достигло рекордных 700 тыс. штук, что почти вдвое больше, чем в начале 2024 года, когда на складах находилось около 400 тыс. машин, передает РБК.

Из текущих запасов около 52% составляют произведенные в России автомобили, остальная часть приходится на импортные модели.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подтверждает эти данные, отмечая, что на складе присутствуют как легковые, так и коммерческие машины.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков указывает, что в текущих запасах насчитывается около 600 тыс. автомобилей, что является рекордным показателем с 2020 года, когда пандемия вызвала перебои в логистике и спрос значительно превышал предложение.

Целико отметил, что из 500 тыс. легковых автомобилей более 400 тысяч – китайские марки, а оставшиеся 100 тысяч – российские. Коммерческие авто составляют около 100 тыс. машин, включая средние и тяжелые грузовики и автобусы.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, оценивает, что запасы легковых автомобилей составляют 400-500 тыс. единиц, и этого объема хватит на четыре-пять месяцев с учетом продаж ноября-декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство легковых автомобилей в России значительно увеличилось, показав рост на 38% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий выпуск автотранспортных средств повысился на 33%. В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% в годовом выражении, достигнув 168,5 тыс. единиц.