Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Путин заявил о сплоченности россиян для вклада в будущую победу
Путин заявил о вкладе россиян в будущую победу
Президент России Владимир Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.
В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин отметил значимость коллективного вклада россиян в сплочение общества вокруг Родины, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это является ключевым условием для достижения успеха и победы.
«Мы все с вами это делаем», – обратился президент к участникам встречи, отмечая, что их работа тоже способствует победе. Путин добавил, что это не является преувеличением, а напротив, работа этих людей нацелена на сплочение общества. «Ваша работа способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу, а это важнейшее условие для достижения успеха, говорю это совершенно ответственно», – подчеркнул он.
В контексте исторических событий президент напомнил о сложном положении России в Первой мировой войне, которое было связано с разложением общества и отсутствием единства в борьбе за общую цель. Путин выразил уверенность, что важнейшим условием для достижения успеха является сплоченность общества. Он подчеркнул, что во время Первой мировой войны этого не удалось достичь, и это стало одной из причин, почему страна не добралась до победы, хотя оставалось всего несколько месяцев.
Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом», а также сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зоны боевых действий.