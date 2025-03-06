Путин заявил о сплоченности россиян для вклада в будущую победу

Путин заявил о вкладе россиян в будущую победу

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин отметил значимость коллективного вклада россиян в сплочение общества вокруг Родины, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это является ключевым условием для достижения успеха и победы.

«Мы все с вами это делаем», – обратился президент к участникам встречи, отмечая, что их работа тоже способствует победе. Путин добавил, что это не является преувеличением, а напротив, работа этих людей нацелена на сплочение общества. «Ваша работа способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу, а это важнейшее условие для достижения успеха, говорю это совершенно ответственно», – подчеркнул он.

В контексте исторических событий президент напомнил о сложном положении России в Первой мировой войне, которое было связано с разложением общества и отсутствием единства в борьбе за общую цель. Путин выразил уверенность, что важнейшим условием для достижения успеха является сплоченность общества. Он подчеркнул, что во время Первой мировой войны этого не удалось достичь, и это стало одной из причин, почему страна не добралась до победы, хотя оставалось всего несколько месяцев.

Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом», а также сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зоны боевых действий.