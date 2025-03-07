Путин подчеркнул важность психологической помощи семьям погибших бойцов СВО

Путин призвал с первых дней оказывать психологическую помощь родственникам погибших бойцов СВО

Tекст: Антон Антонов

«Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды (поддержки), в том числе психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших», – приводит слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул важность поддержки, которую оказывает фонд, и поблагодарил сотрудниц фонда: «Вы как раз те люди, которые через это прошли, через свое сердце все пропустили. И очень важно здесь доверие, доверие тех, с кем вы работаете. И то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на тяжелую психологическую травму, это очень здорово, и это очень важно. И я хочу вас за это поблагодарить».

Глава российского государства с сожалением отметил, что без трагедий не происходит ни один военный конфликт. Он заявил, что необходимо оказывать помощь «тем, кто нуждается в поддержке».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе встречи заявила: «В фонде работают 3,8 тыс. социальных координаторов, из них около 700 человек – матери и жены наших ребят. Некоторые из них потеряли близких, но нашли силы и душевную теплоту, чтобы помогать другим».

Напомним, Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поблагодарил участниц СВО, назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом». Путин предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО.

Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы. Он пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества». Путин поддержал расширение соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников СВО.