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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    6 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    34 комментария
    6 марта 2025, 19:40 • Новости дня

    Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замруководителя фонда «Защитники Отечества» по Смоленской области Татьяна Федосова предложила изменить указ о создании фонда, чтобы включить семьи пропавших без вести военнослужащих в зоне специальной военной операции в число подопечных категорий.

    Федосова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением включить семьи пропавших без вести в зоне СВО в число подопечных категорий фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС. На встрече, проходящей в московском филиале фонда, она отметила, что в настоящее время устав не предусматривает такую возможность.

    Федосова подчеркнула, что, хотя устав фонда определяет целевую категорию как уволенных ветеранов боевых действий, добровольцев Донбасса и членов семей погибших, небольшая поправка в указ о создании фонда позволила бы оказать помощь семьям пропавших без вести. Заместитель министра обороны Анна Цивилева поддержала это предложение, указав, что в настоящее время такие семьи часто становятся подопечными фонда спустя установленный срок.

    Цивилева отметила, что внесение поправок в указ позволило бы оказывать поддержку семьям пропавших без вести с самого начала, что значительно улучшило бы ситуацию. Президент Владимир Путин согласился с предложением и попросил подготовить соответствующую инициативу для подписания в начале следующей недели.

    Ранее Путин поручил Минобороны разработать предложения по улучшению поиска пропавших без вести в ходе СВО на Украине.

    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    5 марта 2025, 22:24 • Новости дня
    В России ввели скидку 50% на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет

    Tекст: Максим Попов

    Правительство утвердило 50%-ную скидку на поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, включая плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов.

    Согласно постановлению правительства, в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет, передает ТАСС.

    Скидка предоставляется на билеты во внутригосударственном сообщении и распространяется на плацкартные, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе.

    Исключением из данного постановления являются скоростные поезда, на которые льготный коэффициент не распространяется.

    До этого стало известно, что путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты.

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    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    6 марта 2025, 01:00 • Новости дня
    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию

    Захарова прокомментировала заявления Макрона о российской угрозе и визите посла Франции

    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу назначения нового посла Франции в Россию на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, подчеркнув противоречивость политики Парижа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы во время выступления перед гражданами.

    В свое Telegram Захарова выразила недоумение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, задавшись вопросом о логике такого назначения в условиях заявлений Макрона.

    Дипломат отметила, что намерения посла развивать отношения с Россией противоречат словам президента Франции, который заявил о планах увеличения военного бюджета и обсуждения использования ядерного оружия для защиты ЕС. Захарова иронично отметила, что Макрон считает французскую армию «самой мощной» в Европе, упомянув, что Зеленский придерживается аналогичного мнения о своих вооруженных силах.

    Захарова подчеркнула, что данное заявление Макрона прозвучало «по-настоящему весенним», и добавила, что теперь Макрон и Зеленский нашли «общее занятие по измерению» своих армий, что, по ее мнению, указывает на непоследовательность внешней политики этих стран.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 01:19 • Новости дня
    Следствие обвинило 11 человек по делу о торговле детьми в Москве

    Следствие завершило расследование дела о торговле детьми с 19 фигурантами

    Tекст: Максим Попов

    Следствие предъявило окончательные обвинения 11 фигурантам дела о торговле детьми, включая Юлию Логинову и Наталью Патоку, в котором участвуют 19 человек.

    Как сообщает ТАСС, следственные органы предъявили обвинения одиннадцати фигурантам резонансного уголовного дела о торговле детьми. Среди них оказались многодетная мать Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока.

    Следствие завершило расследование в отношении Логиновой и еще десяти участников, обвиняемых в участии в преступной схеме. В ближайшие дни обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами дела, собранными следственными органами.

    В рамках расследования были изъяты документы из медучреждений, где родились проданные дети, а также получены свидетельские показания, подтверждающие вину фигурантов. Следователи провели очные ставки между участниками дела.

    Следствием установлено, что в 2018–2019 годах Логинова, воспитывающая пятнадцать детей, дважды представляла в органы ложные медицинские свидетельства о рождении детей. Патока, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, не желавших оставлять детей.

    Обвиняемые помогали женщинам с родами, предоставляя продукты, лекарства и медицинские услуги, а после рождения забирали детей и оформляли их по подложным документам.

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    5 марта 2025, 22:03 • Новости дня
    Власти решили восстановить дом в Белореченске после взрыва газового баллона

    Дом в Белореченске Краснодарского края подлежит восстановлению после взрыва газа

    Tекст: Максим Попов

    Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края будет восстановлен после частичного обрушения квартир, вызванного взрывом газового баллона, сообщил глава района Сергей Сидоренко.

    По словам Сидоренко, проведенное краевой организацией обследование показало возможность восстановления дома после взрыва газового баллона, передает ТАСС.

    Он уточнил, что дополнительную оценку состояния многоквартирного дома проведет компания из Ейска, которая ранее занималась восстановлением дома после крушения самолета. Специалисты этой компании имеют соответствующий опыт и также проведут собственное обследование.

    Также после завершения обследования с ейской компанией будет заключен договор. Будет составлена смета на демонтаж, монтаж и восстановительные работы.

    Жильцам пострадавшего дома в четверг будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать все необходимое. Это временная мера до начала восстановительных работ.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы. В доме частично обрушились перекрытия верхних этажей.

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    6 марта 2025, 05:07 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА противника за сутки

    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА и станции Starlink украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 25 пунктов управления БПЛА и две станции Starlink ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и две станции спутниковой связи Starlink, принадлежащие ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. «В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и восемь минометных расчетов. Также уничтожены 25 пунктов управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы »Анклав«, две станции спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов», – отметил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, ракетные войска группировки нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, что привело к потерям противника более чем в 30 боевиков. Также расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

    Ранее передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

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