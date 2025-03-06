Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества»

Tекст: Валерия Городецкая

Федосова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением включить семьи пропавших без вести в зоне СВО в число подопечных категорий фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС. На встрече, проходящей в московском филиале фонда, она отметила, что в настоящее время устав не предусматривает такую возможность.

Федосова подчеркнула, что, хотя устав фонда определяет целевую категорию как уволенных ветеранов боевых действий, добровольцев Донбасса и членов семей погибших, небольшая поправка в указ о создании фонда позволила бы оказать помощь семьям пропавших без вести. Заместитель министра обороны Анна Цивилева поддержала это предложение, указав, что в настоящее время такие семьи часто становятся подопечными фонда спустя установленный срок.

Цивилева отметила, что внесение поправок в указ позволило бы оказывать поддержку семьям пропавших без вести с самого начала, что значительно улучшило бы ситуацию. Президент Владимир Путин согласился с предложением и попросил подготовить соответствующую инициативу для подписания в начале следующей недели.

Ранее Путин поручил Минобороны разработать предложения по улучшению поиска пропавших без вести в ходе СВО на Украине.