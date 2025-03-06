Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества»
Замруководителя фонда «Защитники Отечества» по Смоленской области Татьяна Федосова предложила изменить указ о создании фонда, чтобы включить семьи пропавших без вести военнослужащих в зоне специальной военной операции в число подопечных категорий.
Федосова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением включить семьи пропавших без вести в зоне СВО в число подопечных категорий фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС. На встрече, проходящей в московском филиале фонда, она отметила, что в настоящее время устав не предусматривает такую возможность.
Федосова подчеркнула, что, хотя устав фонда определяет целевую категорию как уволенных ветеранов боевых действий, добровольцев Донбасса и членов семей погибших, небольшая поправка в указ о создании фонда позволила бы оказать помощь семьям пропавших без вести. Заместитель министра обороны Анна Цивилева поддержала это предложение, указав, что в настоящее время такие семьи часто становятся подопечными фонда спустя установленный срок.
Цивилева отметила, что внесение поправок в указ позволило бы оказывать поддержку семьям пропавших без вести с самого начала, что значительно улучшило бы ситуацию. Президент Владимир Путин согласился с предложением и попросил подготовить соответствующую инициативу для подписания в начале следующей недели.
Ранее Путин поручил Минобороны разработать предложения по улучшению поиска пропавших без вести в ходе СВО на Украине.