  • Новость часаЛидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    6 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    38 комментариев
    6 марта 2025, 23:01 • Новости дня

    Число погибших в ДТП с автобусами в Белгородской области выросло до шести человек

    При столкновении автобусов Mercedes и Hyundai в Белгородской области погибли шесть человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате столкновения автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai в районе села Великомихайловка в Белгородской области погибли шесть человек, все они были пассажирами Mercedes-Benz Sprinter, сообщили в УМВД по региону.

    По данным МВД, столкновение случилось в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа. В результате аварии погибли шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter, четверо были доставлены в больницу с травмами. В другом автобусе пострадавших не оказалось, передает РИА «Новости».

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств и причин аварии. Прокуратура Белгородской области также начала проверку соблюдения законодательства в области организации пассажирских перевозок.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новооскольском округе Белгородской области произошла крупная авария, в результате которой погибли пять человек и множество пострадали.

    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Коментарии (24)
    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (9)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о черном дыме над АЭС «Мааньшань» на Тайване

    Dimsum Daily: Над АЭС «Мааньшань» на Тайване поднимается черный дым

    Стало известно о черном дыме над АЭС «Мааньшань» на Тайване
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На атомной электростанции «Мааньшань» на Тайване наблюдаются клубы густого черного дыма, местные службы направили к месту происшествия пожарные подразделения, передает Dimsum Daily.

    По данным гонконгского издания, массовое задымление было замечено над атомной электростанцией «Мааньшань» на Тайване, передает ТАСС.

    Из-за густого черного дыма местные власти приняли решение отправить на место инцидента пожарные бригады.

    На данный момент причина появления дыма остается невыясненной.

    Пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить источник задымления и принять необходимые меры для его устранения.

    АЭС «Мааньшань» является одной из ключевых атомных электростанций Тайваня, и ситуация с задымлением привлекла внимание как местных властей, так и международных наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на АЭС «Такахама» в Японии обнаружена утечка пара. Ранее финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине

    Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского

    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены. Вашингтон создает для потенциальных президентских выборов свой пул кандидатов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой американского лидера Дональда Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о тайных переговорах США по выборам с оппонентами Зеленского.

    «В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.

    «Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

    «Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

    «Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

    «Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

    Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.

    В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

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    6 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка. Это преступление было совершено отступающими украинскими боевиками.

    Как передает ТАСС, сотрудники Центра фиксации военных преступлений военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей в Купянском районе. Об этом сообщил заместитель главы областной ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    Лисняк заявил: «Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершенные украинскими боевиками против жителей недавно освобожденных территорий Купянского района Харьковской области. Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими ВСУ во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок».

    Замглавы ВГА подчеркнул, что обнаруженные захоронения указывают на необходимость привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях. Также он отметил, что специалисты продолжают работу по идентификации погибших и сбору доказательств для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела погибших сослуживцев.

    Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя. В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    6 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Директор ЦРУ: США продолжат поддержку Киева в конфликте с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США продолжат поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, несмотря на временное приостановление обмена разведывательной информацией с Киевом.

    Как пишет CBS News, Рэтклифф в эфире Fox Business подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины в ее конфликте с Россией. По его словам, вопреки недавней приостановке обмена разведывательными данными, США не намерены прекращать сотрудничество с Киевом.

    «Мы продолжим взаимодействие с Украиной для противодействия агрессии, которая там происходит», – заявил он.

    Накануне ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.

    Издание NYT сообщало, что администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что согласно утечкам в западных СМИ, приостановка обмена разведданными США с Украиной ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, и выясняла, насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО.

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    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

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    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Коментарии (24)
    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    6 марта 2025, 06:18 • Новости дня
    Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до девяти голов

    Александр Овечкин забросил 885-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

    Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до девяти голов
    @ Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 885-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки до девяти голов в списке лучших снайперов.

    Как сообщает РИА «Новости», Александр Овечкин, российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 885-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это позволило ему сократить отставание от лидера списка лучших снайперов лиги, Уэйна Гретцки, до девяти голов. Гретцки на данный момент удерживает рекорд с 894 забитыми шайбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ после того, как сделал хет-трик в матче за «Вашингтон». НХЛ анонсировала матч «Вашингтона», выпустив видео с участием Овечкина. Лига назвала новую дату возможного рекорда Овечкина в предстоящем матче.

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    6 марта 2025, 11:30 • Новости дня
    Турция призвала Европу создать «центр силы»

    Турция предложила Европе создать свой «центр силы» из-за политики Трампа

    Турция призвала Европу создать «центр силы»
    @ Ye Pingfan/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европу создать собственный «центр силы» в ответ на отказ США от ведущей роли в европейской безопасности.

    Турция призвала Европу к созданию нового «центр силы» на континенте в ответ на решение президента США Дональда Трампа снизить участие Вашингтона в обеспечении безопасности Европы, пишет ТАСС.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times заявил, что действия Трампа являются «тревожным звонком для всех нас». Он подчеркнул необходимость объединения европейских стран и создания собственной структуры безопасности.

    Фидан добавил, что Турция готова участвовать в новой европейской архитектуре безопасности, если произойдет «развал» НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы отказались вступать в коалицию по защите Украины без участия США. В то же время страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    6 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Стало известно о масштабных увольнениях в ЦРУ

    NYT: Администрация Трампа начала масштабные увольнения в ЦРУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года, пишет New York Times (NYT).

    Как пишет NYT, администрация американского лидера начала масштабное сокращение штата в ЦРУ, передает РИА «Новости». Основной удар пришелся по сотрудникам, которые были наняты за последние два года и находились на испытательном сроке.

    Источники издания сообщают, что некоторых сотрудников вызывали из штаб-квартиры в Лэнгли и заставляли сдавать свои удостоверения личности службе безопасности. Хотя точное количество уволенных не раскрывается, в ЦРУ уже подтвердили факты сокращений.

    Ситуация вызвала панику среди молодых специалистов агентства. Многие опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы не получить вызов на встречу, за которой может последовать увольнение. Это уже негативно влияет на моральное состояние и продуктивность работы в разведывательной службе.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что ЦРУ начало официальную проверку после утечки данных в Белый дом, где в письме были раскрыты имена сотрудников на испытательном сроке и рискующих увольнением.

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