Новый бренд назван оригинальным продуктом, призванным отвечать потребностям различных покупателей. Среди достоинств техники завод называет компактные габариты и современное оснащение, а также удобство погрузки и разгрузки (фото: АО «АВТОВАЗ»)

Концерн намерен наладить производство новых машин. Тем не менее об официальных сроках запуска пока не объявлено. В настоящий момент АвтоВАЗ выложил фотографии одной из новинок в двух типах: пассажирский минивэн и грузовой фургон (фото: АО «АВТОВАЗ»)

АвтоВАЗ представил коммерческие автомобили под брендом SKM. Это пассажирские цельнометаллические фургоны, которые займут рыночную нишу между универсалами LADA Largus и более крупными моделями (фото: АО «АВТОВАЗ»)

Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

Авторынок в России ждет шоковый год Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале – сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших – предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности Перейти в раздел

Россия наказала Японию за второй круг русофобии В Японии изображают возмущение тем, что Россия расширила санкции против этой страны, включив в черный список главу МИД, хотя поступает так с дипломатами высшего уровня крайне редко. За что Такэси Ивая удостоен особой «высокой чести» стать в РФ персоной нон-грата? Он знает, за что. Подробности Перейти в раздел

Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона «Русская угроза уже здесь», – провозгласил в обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон. «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – убеждает он сограждан, призывая их, по сути, к войне с Россией. Подразумевается, что его призыв должны услышать не только французы, но и все жители Евросоюза. Однако уже понятно, что полной поддержки он не дождется. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Зеленскому пора «ответить за шмот» Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

США предали Украину. Теперь официально В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

Германия готовится к войне Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии? Перейти в раздел