Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
АвтоВАЗ представил новые пассажирские фургоны SKM
АвтоВАЗ представил коммерческие автомобили под брендом SKM. Это пассажирские цельнометаллические фургоны, которые займут рыночную нишу между универсалами LADA Largus и более крупными моделями (фото: АО «АВТОВАЗ»)
Концерн намерен наладить производство новых машин. Тем не менее об официальных сроках запуска пока не объявлено. В настоящий момент АвтоВАЗ выложил фотографии одной из новинок в двух типах: пассажирский минивэн и грузовой фургон (фото: АО «АВТОВАЗ»)
Новый бренд назван оригинальным продуктом, призванным отвечать потребностям различных покупателей. Среди достоинств техники завод называет компактные габариты и современное оснащение, а также удобство погрузки и разгрузки (фото: АО «АВТОВАЗ»)