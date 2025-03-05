Почему украинские президенты всегда против федерализации

В начале марта 2014 года одним из требований протестующих в Донбассе была федерализация Украины. Но дискуссия в обществе относительно превращения Украины в федеративное государство стартовала намного раньше. Это имело объективные предпосылки – по состоянию на 1991 год в составе Украины находились земли с разной историей и люди с разным менталитетом. Насколько страна политически и ментально расколота, демонстрировала электоральная карта в 2000-х годах, когда Новороссия голосовала за Партию регионов и коммунистов, центр и север – за «оранжевых», Волынь и Галиция – за националистов и «оранжевых». Несмотря на это, все президенты Украины были против федерализации страны. Почему?

Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Бывший член ЦК компартии Украины и бывший красный директор, придя к власти, взяли на вооружение постулаты украинского национализма. Это единственная идеология, которая оказалась у них «под рукой» для объяснения населению того факта, почему Украина должна быть независимой от России. А все доктрины украинских националистов состоят, помимо прочего, в том, что Украина должна быть жестко унитарным государством. Согласно им, у Украины нет исторических предпосылок к федерализации, так как на Украине проживает один народ. Федерализация же приведет к тому, что местные элиты будут править на своих территориях как короли, не оглядываясь на Киев. Плюс иррациональный посыл, что эта земля дана украинцам Богом и нельзя ее разделять на отдельные регионы.

Со временем Кучма поверил в националистическую аргументацию. Так, в своей книге «Украина – не Россия», он писал, что Украина должна укрепить свою нацию, а для этого ее жители должны воспринимать себя в первую очередь украинцами, а не «донецкими» или «западенцами» – а значит, никакого федерализма быть не должно. Даже в 2018 году Кравчук публично выступал против федерализации.

Виктор Ющенко. Придя к власти при помощи Майдана и после победы в сомнительном третьем туре, Ющенко очень боялся протестов против своего правления. Он не раз повторял, что слово «федерация» должно быть забыто на Украине, что это – болезнь для страны. Ющенко боялся реализации проекта Юго-Восточной Украинской Автономной Республики, который предусматривал создание на Украине мегаавтономного региона из земель Новороссии со столицей в Харькове. Этот замысел был озвучен на съезде депутатов всех уровней в Северодонецке, инициированном Партией регионов в 2004 году. Проект не был реализован, но для Ющенко федерализм стал равнозначен сепаратизму. Кроме того, будучи сторонником идей национализма, он верил в соборность Украины и единую нацию.

Виктор Янукович. Будучи лидером Партии регионов и находясь в оппозиции к Ющенко, он выступал за федерализацию Украины. Но став президентом, он ничего не сделал в этом направлении. Его сторонники на политических шоу начали высказывать мысли о том, что не надо разделять Украину «искусственными границами», что надо говорить об экономической децентрализации регионов, а не федерализации. Янукович создал Совет регионов, якобы демонстрируя, что выполняет свои обязательства по увеличению роли областей в управлении Украиной, но это был совещательный орган, который не имел никакой власти. Янукович, придя к власти, старался не раздражать националистов. Закон Кивалова – Колесниченко, благодаря которому у местных советов была возможность давать русскому языку статус регионального, был принят регионалами только под давлением общественности юго-востока страны.

Майданные президенты. О федерализации во времена правления Петра Порошенко и Владимира Зеленского лучше было не заикаться. Даже особый статус ДНР и ЛНР, который можно было назвать автономией и который был прописан в Минских соглашениях, они утверждать на законодательном уровне отказались. Они заявляли, что особый статус Донбасса станет примером для других регионов и приведет к сепаратизму.

У украинских президентов были разные мотивы не желать федерализации, но главное – все они не хотели отдать и крупицу своей власти. Так, Кучма уничтожил институт губернаторов на Украине, заменив их главами областных администраций, которые подконтрольны Киеву. Он лишил Крым реальной автономии. Янукович при помощи Конституционного суда вернул Конституцию Украины в редакции 1996 года, в которой права президента более широки, чем в редакции 2004 года. Зеленский узурпировал власть и отказался проводить выборы. А в случае федерализации пришлось бы передать ряд полномочий на места.

В федеративном государстве не удалось бы провести кампании по декоммунизации, вытеснению русского языка, сносу памятников. Каждый украинский руководитель желал быть «полновластным гетманом», а не просто президентом. Что не менее важно, в условиях федерации не удалось бы безбожно грабить регионы-доноры и отдавать деньги в дотационные регионы.

А дотационные – это в основном западные, база поддержки украинского национализма. Одна из причин, почему на Западной Украине всегда были за жесткий централизм – там понимали: при федерации пайку им урежут. А откуда бы там взялись деньги, если большая часть населения предпочитала работать в ЕС, а не на Украине.

Ни один президент Украины не желал отказаться от контроля над денежными потоками, а регионы, даже те, которые были экономически развиты, после перераспределения доходов были вынуждены выпрашивать деньги у центра. Это был один из способов центральной власти контролировать областные элиты.

Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

Вопросы «на каком языке говорить» и «каких героев чествовать» должны были решаться на уровне регионов, а не центром. Также должна была существовать верхняя палата парламента, в которой представители земель могли влиять на политику страны. У украинских руководителей не оказалось политической мудрости, чтобы понять это. Во многом из-за этого Украина оказалась в том плачевном состоянии, в котором она сейчас находится.