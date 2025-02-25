Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

Tекст: Николай Стороженко

В понедельник Зеленский принимал в Киеве «десант» еврочиновников всех мастей во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Для нее это стало выбором стороны в конфликте между Вашингтоном и Киевом.

Президент США Дональд Трамп и его окружение регулярно поднимают тему дефицита легитимности у украинской власти, недвусмысленно требуя от Киева провести новые выборы. Поэтому поезка евробюрократов – это и вызов Трампу, и заявление о том, что Брюссель по-прежнему считает Владимира Зеленского полноправным президентом Украины.

Чтобы дополнительно подчеркнуть это, устроили своего рода представление – попросили Верховную Раду проголосовать за постановление, из которого следует, что Зеленский легитимен на основании принципа институциональной непрерывности власти в условиях военного положения. На голосовании в зале заседаний присутствовали и сами гости из ЕС. Но представлении провалилось

Точнее, Рада провалила голосование: всего 218 «за» при необходимом минимуме в 226 голосов. Провал был умышленным: несколькими минутами ранее парламент 244 голосами «за» поддержал обращение к иностранным государствам в связи «с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения России». То есть депутатов в зале хватало.

Ситуация вышла позорная и в плане споров о легитимности Зеленском красноречивая. Однако поправимая: Верховная Рада известна практикой ставить на голосование нужные законопроекты и постановления до тех пор, пока не наберется большинство. Так на Украине даже конституцию принимали.

Новое постановление о легитимности было зарегистрировали в тот же день. Офис президента быстро наказал, кого требовалось, – и попробовал снова. Как сообщил утром во вторник депутат ВР Ярослав Железняк подписчикам своих социальных сетей, «со второй попытки все же проголосовали за постановление №13041 о демократии».

То есть постановление о том, что выборы проводить не нужно, называется постановлением о демократии. Джордж Оруэлл оценил бы.

Но за сутки до этого плевок в лицо Зеленскому все-таки достиг цели, причем на глазах «европейских партнеров». Кто плевал и почему?

Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос, и они не являются взаимоисключающими. Самое очевидное объяснение в том, что Зеленский находится в отвратительных отношениях с лидерами некоторых парламентских фракций, в первую очередь с лидером фракции «Евросолидарность» Петром Порошенко. Конфликт между ними длится давно – со времен, когда Порошенко сам был президентом.

Зеленский опасается, что следующим президентом тоже станет Порошенко, и видит в нем вероятного соперника на будущих выборах. Поэтому несколько дней назад в отношении экс-президента были введены персональные санкции, включающие арест счетов и запрет заводить новые. Без возможности открыт избирательный счета Порошенко не сможет финансировать избирательную кампанию, а украинский центроизбирком не зарегистрирует его как кандидата за несоблюдение закона о выборах.

При этом публично Порошенко не раз выступал против проведения выборов до конца боевых действий. Видимо, у офиса Зеленского есть свое видение на тот счет, когда и при каких обстоятельствах могут пройти выборы, поэтому там решили подстраховаться и применить на экс-президенте свое испытанное средство – внесудебные санкции против собственных граждан. Для мировой практики это явление почти уникальное – санкции вводят против чужих граждан, а своих судят, если есть, за что, но такова очередная особенность оруэлловской «демократии» на Украине.

Как следствие, фракция Порошенко отказалась подтверждать легитимность Зеленского на глазах европейцев. А вместе с ней и союзная ей фракция «Голос». Это те, кого принято называть «соросятами».

Причины схожие: Зеленский уже больше года открыто враждует с выходцами из структур Сороса и организаций под крылом USAID. Это объясняют его паранойей: по его мнению, в случае проведения выборов «соросята» готовятся поддержать бывшего главкома Валерия Залужного.

Поскольку смысл постановления был как раз противоположным – «не надо нам никаких выборов, правь нами, Владимир Александрович, до посинения», вполне логично, что «соросята» его прокатили.

Есть более романтичное, но и менее правдоподобное объяснение произошедшему, по которому провал голосования перед европейцами стал сигналом Брюсселю: вы не с тем человеком ведете дела.

Количество и качество гостей из ЕС, самые громкие заявления и красивые бумаги – все это никак не отменяет простого факта: президентские полномочия Зеленского истекли в конце мая прошлого года. Исходя в том числе из этого, военное положение, за продление которого парламент пока что голосует послушно, – незаконно, а ведь именно на него ссылается офис президента, объясняя свое нежелание проводить выборы.

Впрочем, это дело внутреннее. А вот подписание документов о перемирии, мире, гарантиях по военным долгам Украины и т.п. – это уже общее. Под этими документами должны стоять подписи, которые нельзя будет не только оспорить, а даже подвергнуть сомнению.

Раньше на этом публично настаивала только Россия. Теперь аналогичную позицию занимает и Трамп. Только ЕС держится за Зеленского (чтобы держаться хоть за что-то). Не понимать щекотливости данной ситуации европейцы не могут.

Оспаривание легитимности Зеленского на руку руководству Верховной рады - спикеру Руслану Стефанчуку и главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамия.

За войну ответит Зеленский, а они заключат мир, получив процент за оформление сделки. Ведь легитимность Верховной Рады никто в мире не оспаривает – ни в России, ни в США.

Косвенное подтверждение этой версии – достаточно давний, хотя и не публичный конфликт Давида Арахамии и Андрея Ермака, всемогущего главы Офиса Зеленского. В конце января разногласия якобы обострились, ходили слухи о скором отстранении Арахамии. Но пока этого не произошло.

Даже если глава фракции «Слуга народа» ведет свою игру, он все равно необходим Зеленскому. В парламент любого не назначишь – нужен избранный депутат, а из действующих никто лучше Арахамии не справится с ключевой задачей: контролировать президентскую фракцию и договариваться с другими, то есть обеспечивать большинство под законопроекты и инициативы Зеленского.

Наконец, есть еще более заговорщическая и прямо противоположная версия: голосование провалили как раз по просьбе Ермака, интригующего против Арахамии. В пользу этого говорят заявления обоих господ, которые весь день обвиняли друг друга в срыве голосования.

Кроме того, в голосовании не участвовали некоторые депутаты, считающиеся близкими к Ермаку.

Так или иначе, все сводится к внутриукраинским разборкам и знакомо нам по историческим документам. Любые выборы гетмана сопровождались потоком доносов казацкой старшины друг на друга. Теперь доносы шлют в Брюссель, вот и вся разница.