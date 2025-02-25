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    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп, или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договорённости или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывает русская армия и тыл.

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    25 февраля 2025, 18:00 • В мире

    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Николай Стороженко

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем?

    В понедельник Зеленский принимал в Киеве «десант» еврочиновников всех мастей во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Для нее это стало выбором стороны в конфликте между Вашингтоном и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп и его окружение регулярно поднимают тему дефицита легитимности у украинской власти, недвусмысленно требуя от Киева провести новые выборы. Поэтому поезка евробюрократов – это и вызов Трампу, и заявление о том, что Брюссель по-прежнему считает Владимира Зеленского полноправным президентом Украины.

    Чтобы дополнительно подчеркнуть это, устроили своего рода представление – попросили Верховную Раду проголосовать за постановление, из которого следует, что Зеленский легитимен на основании принципа институциональной непрерывности власти в условиях военного положения. На голосовании в зале заседаний присутствовали и сами гости из ЕС. Но представлении провалилось

    Точнее, Рада провалила голосование: всего 218 «за» при необходимом минимуме в 226 голосов. Провал был умышленным: несколькими минутами ранее парламент 244 голосами «за» поддержал обращение к иностранным государствам в связи «с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения России». То есть депутатов в зале хватало.

    Ситуация вышла позорная и в плане споров о легитимности Зеленском красноречивая. Однако поправимая: Верховная Рада известна практикой ставить на голосование нужные законопроекты и постановления до тех пор, пока не наберется большинство. Так на Украине даже конституцию принимали.

    Новое постановление о легитимности было зарегистрировали в тот же день. Офис президента быстро наказал, кого требовалось, – и попробовал снова. Как сообщил утром во вторник депутат ВР Ярослав Железняк подписчикам своих социальных сетей, «со второй попытки все же проголосовали за постановление №13041 о демократии».

    То есть постановление о том, что выборы проводить не нужно, называется постановлением о демократии. Джордж Оруэлл оценил бы.

    Но за сутки до этого плевок в лицо Зеленскому все-таки достиг цели, причем на глазах «европейских партнеров». Кто плевал и почему?

    Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос, и они не являются взаимоисключающими. Самое очевидное объяснение в том, что Зеленский находится в отвратительных отношениях с лидерами некоторых парламентских фракций, в первую очередь с лидером фракции «Евросолидарность» Петром Порошенко. Конфликт между ними длится давно – со времен, когда Порошенко сам был президентом.

    Зеленский опасается, что следующим президентом тоже станет Порошенко, и видит в нем вероятного соперника на будущих выборах. Поэтому несколько дней назад в отношении экс-президента были введены персональные санкции, включающие арест счетов и запрет заводить новые. Без возможности открыт избирательный счета Порошенко не сможет финансировать избирательную кампанию, а украинский центроизбирком не зарегистрирует его как кандидата за несоблюдение закона о выборах.

    При этом публично Порошенко не раз выступал против проведения выборов до конца боевых действий. Видимо, у офиса Зеленского есть свое видение на тот счет, когда и при каких обстоятельствах могут пройти выборы, поэтому там решили подстраховаться и применить на экс-президенте свое испытанное средство – внесудебные санкции против собственных граждан. Для мировой практики это явление почти уникальное – санкции вводят против чужих граждан, а своих судят, если есть, за что, но такова очередная особенность оруэлловской «демократии» на Украине.

    Как следствие, фракция Порошенко отказалась подтверждать легитимность Зеленского на глазах европейцев. А вместе с ней и союзная ей фракция «Голос». Это те, кого принято называть «соросятами».

    Причины схожие: Зеленский уже больше года открыто враждует с выходцами из структур Сороса и организаций под крылом USAID. Это объясняют его паранойей: по его мнению, в случае проведения выборов «соросята» готовятся поддержать бывшего главкома Валерия Залужного.

    Поскольку смысл постановления был как раз противоположным – «не надо нам никаких выборов, правь нами, Владимир Александрович, до посинения», вполне логично, что «соросята» его прокатили. 

    Есть более романтичное, но и менее правдоподобное объяснение произошедшему, по которому провал голосования перед европейцами стал сигналом Брюсселю: вы не с тем человеком ведете дела. 

    Количество и качество гостей из ЕС, самые громкие заявления и красивые бумаги – все это никак не отменяет простого факта: президентские полномочия Зеленского истекли в конце мая прошлого года. Исходя в том числе из этого, военное положение, за продление которого парламент пока что голосует послушно, – незаконно, а ведь именно на него ссылается офис президента, объясняя свое нежелание проводить выборы.

    Впрочем, это дело внутреннее. А вот подписание документов о перемирии, мире, гарантиях по военным долгам Украины и т.п. – это уже общее. Под этими документами должны стоять подписи, которые нельзя будет не только оспорить, а даже подвергнуть сомнению. 

    Раньше на этом публично настаивала только Россия. Теперь аналогичную позицию занимает и Трамп. Только ЕС держится за Зеленского (чтобы держаться хоть за что-то). Не понимать щекотливости данной ситуации европейцы не могут. 

    Оспаривание легитимности Зеленского на руку руководству Верховной рады - спикеру Руслану Стефанчуку и главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамия.

    За войну ответит Зеленский, а они заключат мир, получив процент за оформление сделки. Ведь легитимность Верховной Рады никто в мире не оспаривает – ни в России, ни в США. 

    Косвенное подтверждение этой версии – достаточно давний, хотя и не публичный конфликт Давида Арахамии и Андрея Ермака, всемогущего главы Офиса Зеленского. В конце января разногласия якобы обострились, ходили слухи о скором отстранении Арахамии. Но пока этого не произошло.

    Даже если глава фракции «Слуга народа» ведет свою игру, он все равно необходим Зеленскому. В парламент любого не назначишь – нужен избранный депутат, а из действующих никто лучше Арахамии не справится с ключевой задачей: контролировать президентскую фракцию и договариваться с другими, то есть обеспечивать большинство под законопроекты и инициативы Зеленского.

    Наконец, есть еще более заговорщическая и прямо противоположная версия: голосование провалили как раз по просьбе Ермака, интригующего против Арахамии. В пользу этого говорят заявления обоих господ, которые весь день обвиняли друг друга в срыве голосования.

    Кроме того, в голосовании не участвовали некоторые депутаты, считающиеся близкими к Ермаку. 

    Так или иначе, все сводится к внутриукраинским разборкам и знакомо нам по историческим документам. Любые выборы гетмана сопровождались потоком доносов казацкой старшины друг на друга. Теперь доносы шлют в Брюссель, вот и вся разница.

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