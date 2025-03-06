Зеленскому пора «ответить за шмот»

Тимофей Бордачёв
Ничтожество Европы стало угрожающим
Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.
Владимир Добрынин
«Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена
Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.
Сергей Миркин
Почему украинские президенты всегда против федерализации
Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.