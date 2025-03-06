Криптобиржа Garantex приостановила работу из-за блокировки кошельков

Криптобиржа Garantex приостановила услуги после блокировки кошельков

Tекст: Вера Басилая

Криптовалютная биржа Garantex временно прекратила все операции на платформе после того, как Tether заблокировал ее кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. В Garantex заявили, что услуги, включая выводы криптовалют, будут приостановлены на время решения проблемы, передает ТАСС.

Между тем замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что полностью заблокировать криптовалютный рынок для россиян невозможно. Он отметил, что криптовалюты остаются одним из самых эффективных инструментов обхода санкций, несмотря на то, что USDT теперь из этого списка можно исключить. Горелкин подчеркнул, что давление западных стран на элементы криптовалютной инфраструктуры будет продолжаться.

Он также добавил, что ситуация с Garantex не будет последним случаем вмешательства, так как страны продолжают использовать политические мотивы для воздействия на криптовалютный сектор.

Ранее в феврале Евросоюз ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи Garantex, которая также находится под санкциями США с апреля 2022 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза не окажет значительного влияния на финансовые связи России с зарубежными партнерами.

