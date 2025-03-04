Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2» Россия и США якобы договариваются о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», а переговоры ведутся уже не первую неделю, уверяют западные СМИ. Официальных подтверждений этого нет. Однако в конце прошлого года американский инвестор уже просил у США разрешения купить этот актив. Зачем США российский газопровод и получится ли его запустить? Подробности Перейти в раздел

Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда» После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности Перейти в раздел

Как устроить морскую блокаду Украины Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности Перейти в раздел

Поляки хотят выставить Украине счет Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Германия готовится к войне Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

Зеленский проклят Америкой. И что теперь? Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

Ким готовит ядерный удар Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким? Перейти в раздел