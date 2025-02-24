Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
На территории генконсульства России в Марселе прогремели взрывы
На территорию генерального консульства России в Марселе (Франция) были заброшены три взрывных устройства. Два из них сработали, еще одно было обезврежено саперами. Инцидент произошел в 07.30 мск. Из сотрудников дипведомства и гражданских лиц никто не пострадал (фото: REUTERS/Stringer)
Изначально телеканал BFMTV сообщал, что злоумышленники бросили коктейли Молотова. Позже в полиции префектуры Буш-дю-Рон рассказали, что причиной взрывов были три пластиковые бутылки емкостью 50 мл, наполненные горючей смесью. Точное наименование вещества уточняется (фото: REUTERS/Manon Cruz)
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что произошедшие взрывы имеют все признаки теракта. В связи с этим она потребовала от Франции «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию» случившегося (фото: REUTERS/Stringer)
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломаты РФ, работающие в недружественных странах, должны иметь дополнительную охрану (фото: REUTERS/Stringer)
Примечательно, что посольство РФ во Франции заблаговременно просило Париж нарастить уровень охраны дипведомств. Подчеркивалось, что данное обращение было вызвано высокой вероятностью организации провокаций в отношении Москвы. Несмотря на предупреждение, 23 февраля возле консульства в Марселе состоялась антироссийская манифестация (фото: REUTERS/Stringer)