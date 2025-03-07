Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского

Tекст: Антон Антонов

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.