Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.9 комментариев
Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.
Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.
Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.
Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.
В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.