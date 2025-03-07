  • Новость часаТулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
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    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования
    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    Reuters: США готовят план захвата иранских танкеров
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    9 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    36 комментариев
    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня

    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского

    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (8)
    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

    Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.

    И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Коментарии (27)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

    Коментарии (13)
    6 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Директор ЦРУ: США продолжат поддержку Киева в конфликте с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США продолжат поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, несмотря на временное приостановление обмена разведывательной информацией с Киевом.

    Как пишет CBS News, Рэтклифф в эфире Fox Business подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины в ее конфликте с Россией. По его словам, вопреки недавней приостановке обмена разведывательными данными, США не намерены прекращать сотрудничество с Киевом.

    «Мы продолжим взаимодействие с Украиной для противодействия агрессии, которая там происходит», – заявил он.

    Накануне ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.

    Издание NYT сообщало, что администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что согласно утечкам в западных СМИ, приостановка обмена разведданными США с Украиной ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, и выясняла, насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО.

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

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    6 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Названа дата проведения переговоров делегаций США и Украины

    Fox News: Делегация США отправится в Эр-Рияд для встречи с украинцами

    Названа дата проведения переговоров делегаций США и Украины
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщила журналист телеканала Fox News.

    Как написала журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), во вторник американская делегация, включающая госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отправится в столицу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    По ее информации, целью визита станет встреча с украинскими официальными лицами, среди которых будет глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной, то может быть рассмотрена возможность возобновления военной помощи киевскому режиму.

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    6 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

    Лавров сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона

    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Лавров отметил, что в отличие от Наполеона и Гитлера, которые открыто заявляли о необходимости завоевания России, Макрон «не очень изящно заявил», что необходимо противостоять России для защиты Франции и Европы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Макрон может принять бездумные решения ради спасения своей репутации, которая уже «безнадежно растоптана» во Франции.

    При этом глава МИД России отметил, что риторика французского президента указывает на желание укрепить свои позиции внутри страны, и такие действия могут привести к опасным последствиям во внешней политике.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем – «атомным Оле-Лукойе».

    Напомним, президент Франции в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

    Макрон также заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал авантюрой предложение Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.

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    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    6 марта 2025, 17:27 • Новости дня
    Eutelsat готов поставить Киеву 40 тыс. терминалов на замену Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская компания Eutelsat готовится увеличить количество терминалов связи на Украине, достигнув отметки в 40 тыс. штук в ближайшие месяцы, что позволит заменить текущие системы Starlink.

    Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.

    В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.

    По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    7 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной

    Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву

    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон остановил оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, так как украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Она уточнила, что США продолжают передавать Киеву данные для защиты Украины от ударов по украинской территории.

    «Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.

    Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.

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    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

    Коментарии (5)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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