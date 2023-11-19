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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу неисправности, обнаруженной в турбинной установке, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.
Причина в настоящее время выясняется, добавил оператор, передает РИА «Новости».
АЭС «Олкилуото» является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото.
Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за возгорания трансформатора на Курской АЭС отключился один из энергоблоков, радиационных последствий нет.