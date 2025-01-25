Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
В США задержан мужчина за угрозы убить Трампа
В городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.
Аткинс признался во время допроса, что действительно оставлял в соцсети посты с угрозами убийством Трампу. Ввиду этого ему могут быть предъявлены обвинения в распространении угроз убийства, телесных повреждений или массовой стрельбы в письменном или электронном виде, передает ТАСС.
Кроме того, при задержании у него обнаружили кокаин. Местная полиция уведомила об инциденте Секретную службу США.
Газета The New York Post пишет, что причиной для ареста стали посты Аткинса в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).
«Одна хорошая пуля нужна Америке, чтобы спастись», – писал Аткинс за день до инаугурации Трампа. На его странице были и другие аналогичные сообщения.
Напомним, первое покушение произошло на Дональда Трампа 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга.
Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде.
Философ Александр Дугин заявил, что сопротивление Трампу может вылиться в социальные волнения и возможное покушение из-за его обещаний раскрыть информацию об убийстве Джона Кеннеди и других преступлениях «глубинного государства» в США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ