В США задержан мужчина за угрозы убить Трампа

Tекст: Вера Басилая

Аткинс признался во время допроса, что действительно оставлял в соцсети посты с угрозами убийством Трампу. Ввиду этого ему могут быть предъявлены обвинения в распространении угроз убийства, телесных повреждений или массовой стрельбы в письменном или электронном виде, передает ТАСС.

Кроме того, при задержании у него обнаружили кокаин. Местная полиция уведомила об инциденте Секретную службу США.

Газета The New York Post пишет, что причиной для ареста стали посты Аткинса в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).

«Одна хорошая пуля нужна Америке, чтобы спастись», – писал Аткинс за день до инаугурации Трампа. На его странице были и другие аналогичные сообщения.

Напомним, первое покушение произошло на Дональда Трампа 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга.

Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде.

Философ Александр Дугин заявил, что сопротивление Трампу может вылиться в социальные волнения и возможное покушение из-за его обещаний раскрыть информацию об убийстве Джона Кеннеди и других преступлениях «глубинного государства» в США.