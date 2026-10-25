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Власти Японии объявили эвакуацию более 740 тыс. человек из-за тайфуна
В японской префектуре Кумамото более 740 тыс. человек получили извещения о желательности эвакуации из-за приближения крайне сильного тайфуна «Чампи».
Для местных жителей в городе Кумамото оборудовали 20 крупных сборных пунктов. В первую очередь покинуть дома рекомендовали пожилым и физически слабым людям, передает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.
Ранее власти префектуры Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю призвали эвакуироваться почти 13 тыс. человек из-за угрозы мощных ливней, которые способны вызвать наводнения и оползни. Город Вакаяма уже заливают дожди, на улицах вода практически покрывает колеса автомобилей.
Тайфун «Чампи» движется к Японии со стороны китайского побережья со скоростью 20 км/ч. На Тайване из-за удара стихии погиб один человек, еще более 610 жителей пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня сообщил о гибели одного человека и 616 пострадавших в результате удара тайфуна «Чампи».
В пятницу в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за непогоды. В четверг тайваньские власти объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи.