Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.8 комментариев
Квартиры бывшего высокопоставленного полицейского обратили в доход государства
Суд в Москве обратил в доход государства квартиры экс-замначальника управления по миграции столичного ГУМВД Тахтаулова
Преображенский суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры, обратив в доход государства квартиры, автомобили и земельные участки, принадлежащие экс-замначальнику управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрию Тахтаулову и его близким, сообщили в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил иск замгенпрокурора и обратил в доход государства имущество и активы, принадлежащие Тахтаулову или аффилированным с ним лицам», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
По данным правоохранительных органов, в федеральную казну обращены четыре квартиры и семь машино-мест, два автомобиля, два земельных участка и одно жилое здание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя главы управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Вячеслава Фокина в 2022 году обвинили в организации незаконной миграции, аналогичное обвинение предъявили бывшему замглавы управления Тахтаулову. Басманный суд столицыприговорил Тахтаулова и Фокина к 6,5 года колонии с лишением звания «полковник полиции», а также назначил бизнесменам Андрею Школьникову и Виталию Абрамову по 6 лет колонии общего режима.
По версии следствия, в 2021 году сотрудники московского управления по вопросам миграции получили от подконтрольной коммерсантам компании, не ведущей хозяйственную деятельность, ходатайство о разрешении на въезд иностранцев. В ходатайстве содержатся недостоверные сведения о целях въезда.