В Бухаресте начались военные сборы резервистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мобилизационные сборы резервистов румынской армии начались в Бухаресте и прилегающем уезде Илфов, передает ТАСС. Мероприятия продлятся до 12 октября.

Каждый резервист в течение одного дня примет участие в стрельбах и ознакомится с бронетехникой. Также участники пройдут инструктаж по оказанию срочной медицинской помощи и защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Министерство обороны Румынии подчеркивает, что сборы не связаны с текущей геополитической ситуацией. Они направлены на проверку мобилизационного механизма, обновление баз данных и укрепление тактической координации между кадровыми военными и резервистами.

По завершении мероприятий участникам выдается справка для получения одного дня оплачиваемого отпуска и компенсации транспортных расходов. Участие является обязательным, за неявку предусмотрен штраф.

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