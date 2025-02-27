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Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки
TMZ: Джин Хэкмен и его семья могли погибнуть из-за отравления угарным газом
Актер Джин Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом, сообщает портал TMZ со ссылкой на дочь актера Элизабет Хэкмен.
Портал TMZ сообщил, что Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и их собака могли стать жертвами отравления угарным газом, передает Ura.Ru. Об этом заявила дочь актера Элизабет Хэкмен. «Элизабет Джин Хэкмен рассказала, что семья не уверена, но считает, что причиной смерти могли стать ядовитые газы», – приводит портал слова дочери актера.
Кроме того, Элизабет Хэкмен отметила, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.
Напомним, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава.