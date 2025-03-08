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Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены
Медэксперт назвала причины смерти актера Хэкмена и его жены
Американский актер Джин Хэкмен умер от атеросклеротического заболевания сердца, а его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, сообщила медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.
«Смерть наступила по естественным причинам», – приводит слова Джэрелл РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.
Причиной смерти 95-летнего Хэкмена стало атеросклеротическое заболевание сердца. Кроме того, ключевым фактором кончины актера была болезнь Альцгеймера.
Аракава, жена Хэкмена, скончалась от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается от грызунов. Вскрытие показало, что на тела обоих супругов не оказывалось внешнее воздействие, которое могло бы повлиять на их смерть.
По данным эксперта, Хэкмен скончался примерно 18 февраля, в то время как его жена умерла, предположительно, 11 февраля. Во время вскрытия врачи также проверили кардиостимулятор актера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава. Сообщалось, что Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом. СМИ сообщили, что Хэкмен скончался за девять дней до обнаружения тела.