CNN: Актер Джин Хэкмен после смерти жены голодал

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным CNN, главный судмедэксперт штата Нью-Мексико, доктор Хизер Джеррелл, на пресс-конференции рассказала о подробностях смерти актера Джина Хэкмена и его жены. Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера и мог не осознавать смерть своей супруги. Эксперт предположила, что актер из-за болезни не понимал, что его жены не стало, так как был в тяжелой форме деменции. Он умер от серьезного заболевания сердца, которое зафиксировало последний всплеск активности 18 февраля.

Актер, по данным вскрытия, был голоден, так как его желудок оказался пуст. Это может свидетельствовать о том, что Хэкмен не ел в течение недели перед своей смертью. Его супруга умерла ранее от хантавирусного пульмонального синдрома, редкого заболевания, передающегося через пыль с частицами помета зараженных грызунов. Сначала болезнь напоминает простуду, но затем резко ухудшается, вызывая сердечную недостаточность.

Тело немецкой овчарки супругов также было найдено в доме, однако причины ее смерти пока не установлены. Известно, что за два дня до своей смерти жена Хэкмена возила собаку в ветеринарную клинику. Врачи и патологоанатомы подтвердили, что версия судмедэкспертов из Санта-Фе о причинах смерти актера и его супруги кажется правдоподобной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джин Хэкмен умер от атеросклеротического заболевания сердца, а его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Также сообщалось, что Джин Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом.