Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов провели переговоры по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, передает ТАСС. Встреча прошла в Москве, о результатах сообщили в российском Минобороны.

Андрей Белоусов, открывая встречу, заявил: «Я очень рад нашей с вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму». Российский министр также напомнил, что генерал-лейтенант Бекболотов в свое время командовал Панфиловской дивизией, что, по словам Белоусова, свидетельствует о тесной связи в общей военной истории двух стран.

Бактыбек Бекболотов в ходе переговоров особенно отметил историческую взаимосвязь между странами. Он подчеркнул: «Наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали Великую Победу великой страны, великого народа». Также киргизский министр выразил обеспокоенность попытками переписать итоги Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о совместном прошлом.

Обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами России и Киргизии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных и их семьи с Днем Победы. Он также подписал указ о проведении салютов в этот день. Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме.