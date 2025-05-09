Белоусов подписал указ о салютах в День Победы

Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы

Tекст: Ольга Иванова

Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X. Французский Figaro, финский Helsingin Sanomat, испанский Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.