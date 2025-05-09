Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Белоусов подписал указ о салютах в День Победы
В этом году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.
Указ о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы был подписан министром обороны России Андреем Белоусовым, передает ТАСС.
В документе уточняется, что салюты состоятся в 22.00 по местному времени в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Салют включит 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски фейерверков согласно существующим нормам расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют.
Напомним, Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации.