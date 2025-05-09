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Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
Зрелищное завершение парада Победы в Москве обеспечил пролет пилотажных групп и штурмовиков, расцветивших небо над Красной площадью триколором.
Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа, передает ТАСС. На празднике выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, которые прошли над Красной площадью в парадном строю.
Финальную точку поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосу из цветов российского флага. Как отметили наблюдатели, проход авиации стал одной из самых ярких частей торжественного мероприятия.
Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.