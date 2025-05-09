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Колонна техники вышла на парад Победы в Москве
Колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.
Военная техника вышла на Красную площадь в составе механизированной колонны, передает ТАСС. Проход техники по традиции открыл легендарный танк Т-34, который остается одним из главных символов Победы.
В этом году, после двухлетнего перерыва, в параде вновь участвовали современные танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, прошедшие испытания в условиях спецоперации на Украине. Помимо гусеничной техники, на брусчатке Красной площади проехала колонна универсальных бронированных автомобилей, а также были представлены новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и мобильный ракетный комплекс «Ярс».
Напомним, число участников парада в честь 80-летия Победы превысило 11,5 тысяч. На Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.