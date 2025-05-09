  • Новость часаГости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации
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    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Западные и мировые СМИ вели прямой эфир парада Победы
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 11:01 • Новости дня

    Колонна техники вышла на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    Военная техника вышла на Красную площадь в составе механизированной колонны, передает ТАСС. Проход техники по традиции открыл легендарный танк Т-34, который остается одним из главных символов Победы.

    В этом году, после двухлетнего перерыва, в параде вновь участвовали современные танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, прошедшие испытания в условиях спецоперации на Украине. Помимо гусеничной техники, на брусчатке Красной площади проехала колонна универсальных бронированных автомобилей, а также были представлены новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и мобильный ракетный комплекс «Ярс».

    Напомним, число участников парада в честь 80-летия Победы превысило 11,5 тысяч. На Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.

    9 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле стартовала встреча иностранных глав государств, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

    Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин и мировые лидеры заняли места на трибуне рядом с ветеранами
    Путин и мировые лидеры заняли места на трибуне рядом с ветеранами
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с главами других стран и ветеранами Великой Отечественной войны разместился на центральной трибуне на Красной площади перед началом парада.

    Президент России и главы других государств заняли места на центральной трибуне на Красной площади, где скоро начнется парад Победы, передает ТАСС.

    Рядом с ними разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский. По одну руку от Владимира Путина находился председатель КНР Си Цзиньпин, по другую – ветеран войны.

    Путин пообщался с Евгением Знаменским перед парадом. Также на трибуне присутствовали участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году в Серпухове, он работал разнорабочим на фабрике «Красный текстильщик», когда началась война. Позже Знаменский сбежал на фронт и оказался под Сталинградом.

    Во время войны он участвовал в Ковальской и Висленско-Одерской операциях, дошел с боями до Берлина. Знаменский оставил на Рейхстаге надпись: «Знаменский, Серпухов».

    Войну он закончил в звании старшего сержанта артразведки. За мужество был награжден двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны II степени.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме
    Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме
    @ Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился на Красной площади в строгом черном костюме, принимая парад к 80-летию Победы.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ТАСС. Глава оборонного ведомства въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле марки Aurus, который используется на торжественных мероприятиях с 2019 года.

    Белоусов появился на параде в строгом черном костюме. Ранее он отвечал на вопрос о том, будет ли принимать парад в штатском или военной форме, отметив, что зрители сами «увидят».

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X. Французский Figaro, финский Helsingin Sanomat, испанский Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 06:42 • Новости дня
    Дипломаты России зажгли число 80 на здании ООН в честь Победы

    Число 80 зажгли на постпредстве России при ООН в Нью-Йорке в честь Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке сотрудники постоянного представительства России при ООН осветили окна здания, сформировав цифру 80 в честь юбилея Победы.

    Здание постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке украсилось светящимися цифрами 8 и 0 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. После наступления сумерек дипломаты зажгли окна так, чтобы на фасаде появилась яркая «80», посвященная героям войны.

    В постпредстве подчеркнули, что акция прошла в память и благодарность тем, кто подарил мир и свободу. Числа были заметны издалека и выделялись на фоне окружающих зданий в районе Ривердейл.

    Ранее в рамках отмечания юбилея в Генассамблее ООН прошел концерт «Хора Турецкого» и группы Soprano с проектом «Песни Победы». Артисты исполнили известные песни военных лет и популярные композиции на русском и иностранных языках. Концерт собрал сотни зрителей, включая ветеранов, иностранных дипломатов и журналистов, получив теплый отклик у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке начались первые торжественные мероприятия к 80-летию Победы с военного парада с участием около 1 100 человек. В Южно-Сахалинске прошел торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравил жителей России с 9 Мая и напомнил о значении памяти о подвиге предков.

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    9 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы вопреки замену праздника

    Tекст: Ольга Иванова

    Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

    Он обратился к гражданам в своем Telegram-канале, подчеркнув важность Великой Отечественной войны для украинских семей, передает РИА «Новости». В своем поздравлении Бужанский написал: «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная – это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей».

    Президент Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы со 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. Теперь 9 мая официально отмечается как День Европы на Украине.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    9 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы
    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади.

    Путин прибыл на Красную площадь в компании зарубежных лидеров на парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

    На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.

    Парад Победы стартует в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

    Лидер КНДР посетил посольство России в Пхеньяне на годовщину Победы

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, лично поздравив российский народ и отметив значимость исторических событий.

    Ким Чен Ын вместе со своей дочерью и высокопоставленными чиновниками посетил российское посольство в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лидер КНДР произнес поздравительную речь, в которой отметил: «Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества».

    Ким Чен Ын также поздравил российский народ с праздником Победы, пообещав, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе. Он подчеркнул, что отношения и дружба между КНДР и Россией достигли уровня «истинных братьев по оружию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зарубежные лидеры прибыли в Кремль для участия в праздновании Дня Победы. Президент России принял парад Победы на Красной площади. Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.

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    9 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Гости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время парада в честь 80-й годовщины Победы зрители стоя приветствовали расчет бойцов спецоперации на Украине, отличившихся мужеством и отвагой.

    Гости парада на Красной площади в Москве стоя приветствовали проходящий по брусчатке парадный расчет участников специальной военной операции, передает ТАСС. Торжественное мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Военнослужащих Вооруженных сил России зрители встретили аплодисментами, подчеркнув особое уважение к их заслугам. В парадном строю приняли участие двадцать Героев Российской Федерации, сорок четыре георгиевских кавалера, а также пятьдесят четыре кавалера ордена Мужества.

    Ранее сообщалось, что на Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.

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    9 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

    Президент России встретил зарубежных лидеров, прибывших на юбилейный парад Победы. Гости прибыли в Кремль, где их встретил Путин, после чего делегации проследуют на Красную площадь для участия в торжественном мероприятии, сообщает РИА «Новости».

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Парад Победы начнется в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Путин заявил, что представители разных национальностей, которые сокрушили нацизм, навсегда останутся в истории как русские солдаты, передает ТАСС.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    Президент Туркмении прибыл в Москву для празднования Дня Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в российскую столицу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы, передает РИА «Новости».

    В этом году Бердымухамедов стал почетным гостем на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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