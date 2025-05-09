В параде Победы на Красной площади участвуют 1,5 тыс. бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

К парадным расчетам присоединились представители Министерства обороны России, ФСБ, МЧС России и Росгвардии, передает ТАСС. Также в мероприятии участвовали подразделения армий дружественных иностранных государств.

В числе участников были более 1,5 тыс. бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции.

«Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчетов – участники специальной военной операции», – заявили в Минобороны.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.