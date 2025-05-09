Расчет участников СВО прошел по Красной площади на параде Победы

Tекст: Ольга Иванова

Торжественное прохождение расчета участников специальной военной операции по Красной площади состоялось на параде в честь 80-летия Победы, сообщает ТАСС. В параде приняли участие двадцать Героев России, сорок четыре георгиевских кавалера и пятьдесят четыре кавалера ордена Мужества, получивших награды за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

Военнослужащие пронесли знамена группировок войск, задействованных в спецоперации, а также знамена военных округов. В составе парада была и историческая часть: знаменная группа пронесла штандарты десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны и сорок пять боевых знамен известных боевых соединений и частей.

В парадных расчетах также прошли морские пехотинцы с винтовками Мосина, летчики военных лет, моряки, саперы, казаки и кавалеристы на лошадях, что придало мероприятию особую атмосферу исторической преемственности.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.