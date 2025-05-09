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Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме
Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился на Красной площади в строгом черном костюме, принимая парад к 80-летию Победы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ТАСС. Глава оборонного ведомства въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле марки Aurus, который используется на торжественных мероприятиях с 2019 года.
Белоусов появился на параде в строгом черном костюме. Ранее он отвечал на вопрос о том, будет ли принимать парад в штатском или военной форме, отметив, что зрители сами «увидят».
Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.