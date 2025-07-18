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Neuralink заявила о «неблагоприятном» положении перед оценкой в 9 млрд долларов
NBC: Neuralink заявила о «неблагоприятном» положении перед оценкой в 9 млрд долларов
Компания Neuralink Илона Маска в федеральном документе назвала себя «малым предприятием, находящимся в неблагоприятном положении», пишет NBC News.
По информации NBC News, это заявление было сделано незадолго до нового раунда финансирования, по итогам которого стоимость Neuralink выросла до 9 млрд долларов. Документ о присвоении этого статуса поступил в Администрацию малого бизнеса США 24 апреля, когда Маск руководил подразделением по повышению эффективности работы правительства (DOGE).
Статус SDB дает компаниям преимущественный доступ к госконтрактам, отмечает телеканал. Обычно его присваивают бизнесу, принадлежащему лицам в «неблагоприятном положении», то есть «социально и экономически неблагополучным». NBC указывает, что ранее Минюст США уже штрафовал компании за ложные заявления о статусе SDB.
Контактным лицом от Neuralink в документе указан Джаред Берчалл, который управляет средствами Маска.
В начале июня Neuralink завершила раунд финансирования на 650 млн долларов, при этом общая оценка компании достигла 9 млрд. Среди инвесторов – известные фонды, такие как ARK Invest и Founders Fund. По словам представителей компании, привлеченные средства пойдут на развитие лечения пациентов и создание новых устройств для «углубления связи между биологическим и искусственным интеллектом».
Напомним, Neuralink занимается созданием интерфейса «мозг-компьютер», основная цель которого – помочь людям с тяжелым параличом. Эта технология позволяет переводить сигналы мозга в команды для управления внешними устройствами с помощью одной лишь мысли.
Ранее Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу DOGE.