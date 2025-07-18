Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Постпредство России при ЕС предупредило о подрыве экономики Европы из-за санкций
Очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.
Российская миссия при ЕС заявила, что очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, передает ТАСС.
По словам дипломатов, процесс согласования ограничений был изнурительным и в очередной раз не приведет к ожидаемому результату.
В заявлении подчеркивается, что введение новых ограничений на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти, приведет к росту цен на топливо в Евросоюзе и снизит конкурентоспособность европейской экономики. Дипломаты назвали абсурдным включение в санкционный список газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», взорванных в 2022 году.
В миссии также отметили, что в условиях затяжной стагнации и бюджетных проблем эксперты начали говорить о реальной угрозе банкротства Франции. Кроме того, показатели государственного долга и дефицита бюджета ряда стран ЕС остаются критически высокими.
Ранее постпредство России при ЕС спрогнозировало рост цен на топливо после запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал ЕС к диалогу вместо дальнейшего введения санкций.
Напомним, совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.
Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.