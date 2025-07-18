Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Глава РФПИ призвал ЕС к диалогу вместо раскручивания «санкционной спирали»
Дополнительные санкции Евросоюза против РФПИ ведут к экономическим потерям для Европы и подрыву энергобезопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал новые санкции Евросоюза против фонда в своем Telegram-канале. По его словам, европейская элита, вводя дополнительные ограничения, «разрушает экономику всего ЕС своими руками» и продолжает «оставаться в плену враждебных нарративов». Дмитриев также заявил: «РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тысяч санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны».
Он подчеркнул, что фонд продолжит инвестировать в перспективные российские компании и продвигать их на внешние рынки несмотря на новые ограничения. Он считает, что Брюссель сам наносит ущерб европейским странам, лишая потребителей стабильных поставок энергоносителей и закрывая для бизнеса российский рынок.
Также глава РФПИ напомнил, что за последние 20 лет темпы роста российской экономики в шесть раз превысили аналогичные показатели Германии и в семь раз – Франции, ссылаясь на данные World of Statistics. Дмитриев отметил, что месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ужесточить меры против РФПИ из-за его роли в урегулировании ситуации на Украине и развитии российской экономики. По словам Дмитриева, новые санкции стали расширением ограничений, введенных в марте 2022 года.
Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза.
Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика успешно преодолеет воздействие 18-го пакета санкций, а позиция страны останется неизменной, как и после введения предыдущих ограничительных мер.