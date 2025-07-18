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    Корысть вынуждает Украину вернуться к переговорам в Стамбуле
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 19:02 • Новости дня

    Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в «Орленке»

    Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в детском лагере в Саратовской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В детском лагере «Орленок» на территории Пугачевского района Саратовской области зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди детей и сотрудников, заболевшие изолированы.

    Эпидемиологическое расследование начато после выявления случаев заболевания среди детей и персонала. Точное число пострадавших пока не разглашается, сообщает  Роспотребнадзор региона в Telegram.

    В ведомстве уточнили, что контактные дети были разобщены, за ними организовано медицинское наблюдение. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Лагерь и Пугачевская районная больница получили предписания на проведение дезинфекции и других противоэпидемических мер.

    Это уже третий случай массового отравления в детских лагерях Саратовской области за нынешнее лето. В середине июня аналогичные инциденты были зафиксированы в лагерях «Огонек» в городе Маркс и «Дубки» в Саратове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специалисты выявили 12 подтвержденных случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей готовой еды из магазина города Стрежевой в Томской области.

    В Екатеринбурге количество заболевших кишечной инфекцией после выпускного банкета в кафе «Версаль» достигло до 21 человека.


    17 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индия сможет обеспечить свои потребности в нефти даже в случае введения санкций США против российских энергоносителей, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

    Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.

    Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 13:32 • Новости дня
    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область

    Песков назвал слова генерала Донахью о Калининграде враждебной риторикой

    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недавнее высказывание командующего армией США в Европе о возможности уничтожить Калининградскую область частью враждебной риторики.

    Заявление командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о планах НАТО по подавлению обороны в Калининградской области прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что рассматривает слова Донахью как еще одно проявление враждебной риторики со стороны западных военных и политиков.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.

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    17 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

    Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Госдепартамент уведомил МИД Украины о невозможности утверждения Руслана Умерова послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, пишут украинские СМИ.

    По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».

    В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.

    Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.

    Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.

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    18 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Глобальная партия войны» готовит Европу к войне с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Лидеры Евросоюза выступают с острой военной риторикой, происходит вооружение Украины, ей передают дальнобойное оружие, усиливаются антироссийские санкции, отставные генералы говорят о подготовке в ближайшее время к войне с Россией», – сказал он, отметив также увеличение военных расходов в странах Евросоюза.

    По его словам, «глобальная партия войны» на фоне заявленной борьбы с «глубинным государством» президента США Дональда Трампа старается перенести тяжесть решения украинского вопроса полностью на Европу.

    Ираклий Кобахидзе заявил, что в итоге может произойти «одновременное разрушение и Европы и России», так как «"глобальная партия войны" планирует продолжить войну России и Украины за счет Европы».

    Премьер-министр Грузии заявил, что в этих условиях открытие в Грузии «второго фронта» против России «не только по-прежнему актуально, но и еще более принципиально для "глобальной партии войны"».

    По словам председателя правительства Грузии, для вовлечения его страны в военные действия «глобальная партия войны» с привлечением структур ЕС усиливает давление, «используя рычаг отмены либерального визового режима как последний козырь».

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    18 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продажи новой Lada Iskra, которая появится в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года одновременно в Тольятти, Москве и Петербурге.

    Стартовая цена на Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, передает ТАСС. Модель будет доступна в трех версиях кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Продажи стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге, приурочены к 59-летию Автоваза.

    Первая партия автомобилей уже поступила в дилерские центры этих городов, а в другие регионы поставки начнутся в течение нескольких недель. Стартовая цена модели заявлена для седана в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил и механической трансмиссией.

    «При этом,с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО», – говорится в сообщении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о запуске производства Lada Iskra и минивэна Sollers SP7 с акцентом на локализацию комплектующих. На Петербургском международном экономическом форуме показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки. Минимальная цена Lada Iskra названа.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    17 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено командиру Егорова и Кантарии

    Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших знамя над Рейхстагом солдат Бересту

    Звание Героя России присвоено командиру Егорова и Кантарии
    @ rslovar.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно почетного звания Героя России советскому офицеру Алексею Бересту.

    Берест являлся командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, передает ТАСС. В указе отмечается, что звание присвоено за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Берест ушел из жизни в 1970 году, будучи одним из ключевых участников штурма Рейхстага.

    В 2005 году на Украине ему также было присвоено звание героя страны, однако после госпереворота киевский режим начал курс на прославление нацистов и уничтожение памяти о советских героях.

    Алексей Берест родился под Харьковом. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ водрузить Знамя Победы на куполе Рейхстага – и успешно его выполнил. По заданию командования он вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. Был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.

    В апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    18 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Китайские спецслужбы заявили о предотвращении попытки вывоза редкоземельных материалов за рубеж с помощью хитро замаскированных посылок, подчеркивая стратегическую важность этих ресурсов для национальной безопасности.

    О попытках незаконного вывоза редкоземельных элементов заявило Министерство государственной безопасности Китая, сообщает Bloomberg. Ведомство обвинило иностранные разведки в организации схем по вывозу стратегических материалов, чье значение для китайской экономики и национальной безопасности оценивается как критическое.

    В официальном сообщении министерства говорится: «В последние годы зарубежные разведывательные агентства и их агенты пытались сговариваться с нарушителями закона внутри страны, чтобы похитить наши редкоземельные ресурсы посредством почтовых отправлений, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности». Сообщается, что была предотвращена попытка одной из стран незаконно создать стратегические запасы материалов через подставного подрядчика, который маскировал посылки под товары не китайского происхождения, искажая их содержимое.

    Среди методов, которые использовали злоумышленники, министерство назвало сокрытие редкоземельных порошков в ингредиентах для керамики, а также попытки вывоза через бутылки с водой, заявленные как «детали оборудования». Власти Китая призвали граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительной активности, связанной с редкоземельными материалами.

    В последние годы Китай использует свое доминирующее положение в производстве редкоземельных металлов как инструмент давления в торговых переговорах с США и Евросоюзом. После недавних переговоров с Вашингтоном Пекин подтвердил готовность рассматривать лицензии на экспорт этих ресурсов при условии смягчения американских ограничений на поставки технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ликвидировал сеть филиппинских шпионов. Дональд Трамп назвал китайские телефоны большей угрозой для безопасности США, чем TikTok. МИД Китая заявил, что шпионский скандал с участием принца Эндрю является необоснованной спекуляцией.

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    17 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином

    Президент Пезешкиан поехал на такси из-за разбавленного бензина в служебной машине

    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином
    @ Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время поездки в Тебриз президент Ирана был вынужден пересесть в такси, поскольку все автомобили его кортежа остановились после заправки.

    Инцидент произошел, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан следовал в город Тебриз, сообщает NasrNews. По данным издания, все три автомобиля из президентского кортежа не смогли доехать до пункта назначения после заправки топливом. В ходе проверки выяснилось, что причиной остановки двигателей стал бензин, смешанный с водой.

    В публикации отмечается: «После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси».

    Таким образом, глава государства продолжил путь в Тебриз на частном такси. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали иностранный танкер в Оманском проливе, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива. Тегеран заявил, что взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но перейдет к новому формату из-за изменений в обстоятельствах.

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    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    17 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные могут продержаться на поле боя против российской армии не дольше 50 дней, полагают в Европе, сообщил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

    «Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», – заявил Боссхард. Он отметил, что Трамп публично признал сложившуюся ситуацию на Украине как вышедшую из-под контроля, передает ТАСС.

    По мнению аналитика, нынешний президент США располагает ограниченным запасом времени для оказания помощи украинским военным. Боссхард считает, что Вашингтону важно стабилизировать ситуацию на линии фронта до того момента, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта, направленными к России.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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