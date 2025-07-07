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Очаг сальмонеллеза обнаружили в магазине готовой еды в Стрежевом
Выявлено 12 случаев сальмонеллеза после употребления продукции магазина в Стрежевом
Специалисты выявили 12 подтвержденных случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей готовой еды из магазина города Стрежевой в Томской области.
Госпитализированы 12 человек с острой кишечной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по Томской области в Telegram.
Пострадавшие употребляли готовую продукцию местного магазина, у всех лабораторно подтвердили сальмонеллез. Состояние пациентов оценивается как стабильное.
Специалисты ведомства провели отбор проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и обследование сотрудников цеха.
«В магазине выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая неудовлетворительное состояние помещений», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится под контролем ведомства.
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