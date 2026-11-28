На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Жителя ЛНР задержали за передачу СБУ данных о российских военных
В ЛНР задержали местного жителя за шпионаж в пользу Украины
В Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину, который собирал и передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о российских военных и военной технике.
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность гражданина Украины, который занимался сбором данных военного характера и оказывал помощь иностранной спецслужбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Выяснилось, что житель Свердловского района ЛНР передавал СБУ сведения о дислокации военнослужащих и техники Вооруженных сил России. Эта информация предназначалась для планирования артиллерийских ударов по российским объектам.
Кроме того, задержанный по собственной инициативе создавал видеоролики в Свердловске, имитируя поддержку киевских властей местным населением, и отправлял этот контент украинским пропагандистам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. В настоящее время ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре сотрудники ФСБ задержали студента из ЛНР, передававшего СБУ данные о дислокации российских военнослужащих.
В августе жителя республики арестовали за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о местах расположения российской армии и техники.
Ранее подозреваемый в государственной измене житель ЛНР признался в передаче украинской разведке секретных сведений о правоохранительных органах региона.