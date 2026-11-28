Украинские военкомы мобилизовали вышедшего на обед врача-анестезиолога

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Белой Церкви мобилизовали врача-интерна, когда он вышел из больницы на обед, передают «Вести».

«У него были все документы, действующая отсрочка», – заявил Гончаренко.

Депутат добавил, что после огласки истории в местном ТЦК сообщили, будто на момент мобилизации молодой человек уже несколько месяцев не работал. Однако Гончаренко отметил, что интерна задержали 6 ноября, тогда как заявление на увольнение датировано 20-м числом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники ТЦК задержали направлявшегося на учебу в Грецию 24-летнего иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора.

В Винницкой области украинские военкоматы начали объявлять молодых медиков в розыск для лишения их отсрочки от мобилизации.

В Закарпатье сотрудники военкоматов стали забирать мужчин с действующей отсрочкой и выдавать их за нелегалов.