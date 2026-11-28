На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В Киеве после взрывов пропали свет и вода
В части районов Киева пропали свет и вода после взрывов
В части районов Киева произошло отключение электроэнергии и водоснабжения после прогремевших взрывов, сообщило агентство УНИАН.
Электричество и водоснабжение пропали в некоторых районах украинской столицы после взрывов, передает ТАСС.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. После этого мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах, однако подробностей не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры.
В Минобороны сообщили о поражении электроподстанции «Заречье» в Белой Церкви. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В части районов Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры.