Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
В Перми хозяйку пекарни арестовали из-за массового отравления клиентов
Пермскую предпринимательницу отправили под домашний арест после отравления 82 человек в пекарне
Свердловский суд Перми отправил предпринимателя Юлию Гагарину под домашний арест после отравления 82 человек в ее пекарнях.
Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения для предпринимателя Юлии Гагариной в виде домашнего ареста до 9 марта, передает ТАСС. Судья отклонила ходатайство следователя об альтернативной мере пресечения.
Хозяйка и директор сети пекарен обвиняются в совершении преступления по ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025-го обвиняемые производили и продавали продукцию, не соответствующую требованиям безопасности.
Зафиксировано 82 случая пищевого отравления. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ранее сообщало о множественных случаях острых кишечных инфекций с 30 декабря, связанных с продукцией сети «Хлебница».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае после массового отравления в пекарнях «Хлебница» возбудили уголовное дело. У всех пострадавших выявлен сальмонеллез.