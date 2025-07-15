Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Число отравившихся выпускников вуза в Екатеринбурге достигло 21 человека
В Екатеринбурге количество заболевших кишечной инфекцией после выпускного банкета в кафе «Версаль» увеличилось до 21 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ведомство начало эпидемиологическое расследование после сообщений о случаях острой кишечной инфекции среди выпускников УрГЮУ, передает РИА «Новости».
Подтвержден 21 случай заболевания, у семи человек лабораторно установлен диагноз сальмонеллеза.
В ходе проверки пищеблока ООО «Ричмонд Рест», готовившего блюда для банкета, у одного сотрудника обнаружена бактерия Salmonella. Специалисты выявили ряд нарушений, среди которых отсутствие маркировки на оборудовании, несоблюдение условий хранения продукции, отсутствие медицинских книжек и прививочных сертификатов сотрудников.
Деятельность ООО «Ричмонд Рест» была прекращена, помещение опечатано, подготовлены материалы для передачи дела в суд, сообщает ТАСС. Кафе «Версаль» временно приостановило работу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в инфекционное отделение екатеринбургской больницы доставили 12 человек, предварительно, у них сальмонеллез.
По факту отравления нескольких десятков молодых людей после банкета, устроенного в честь окончания Уральского государственного юридического университета, возбуждено уголовное дело.