СК завел уголовное дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело завели по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ухудшение состояния здоровья отмечалось у нескольких десятков человек. Все они обратились за медицинской помощью, часть пострадавших была госпитализирована.

По версии следствия, причиной массового отравления стал банкет, организованный в одном из заведений общественного питания Екатеринбурга. Сейчас следователи совместно с контролирующими органами выясняют обстоятельства происшествия, проводят опросы пострадавших и изымают документацию по организации питания.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью.

Ранее региональный минздрав сообщал, что в инфекционное отделение екатеринбургской больницы доставили 12 человек, предварительно, у них сальмонеллез.