Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
СК завел уголовное дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге
Несколько десятков молодых людей госпитализировали после банкета, устроенного в честь окончания Уральского государственного юридического университета, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное дело завели по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ухудшение состояния здоровья отмечалось у нескольких десятков человек. Все они обратились за медицинской помощью, часть пострадавших была госпитализирована.
По версии следствия, причиной массового отравления стал банкет, организованный в одном из заведений общественного питания Екатеринбурга. Сейчас следователи совместно с контролирующими органами выясняют обстоятельства происшествия, проводят опросы пострадавших и изымают документацию по организации питания.
Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в инфекционное отделение екатеринбургской больницы доставили 12 человек, предварительно, у них сальмонеллез.