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В Екатеринбурге госпитализировали 12 человек с подозрением на сальмонеллез
В Екатеринбурге более десяти человек госпитализировали с подозрением на сальмонеллез
В инфекционное отделение екатеринбургской больницы доставили 12 человек, предварительно, у них сальмонеллез, сообщили во вторник в региональном министерстве здравоохранения.
Пострадавшие до этого посетили кафе «Версаль», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Все пострадавшие находились в состоянии средней тяжести на момент поступления в больницу.
Лабораторные исследования показали у пациентов сальмонеллез. Сейчас все госпитализированные получают необходимое лечение под наблюдением медиков. Состояние пациентов оценивается как стабильное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии более 50 жителей обратились к врачам с подозрением на сальмонеллез после употребления блюд из мяса птицы.