Вспышка сальмонеллеза произошла после праздника Ысыах Олонхо в Якутии

Сальмонеллез выявили у десятков гостей праздника Ысыах Олонхо в Якутии

Tекст: Мария Иванова

Более 50 жителей Якутии обратились за медицинской помощью после празднования национального летнего праздника Ысыах Олонхо, который проходил в Нерюнгринском районе, передает ТАСС. У всех пострадавших подозревают сальмонеллез.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд из мяса птицы.

На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, проверяют поставщиков и производителей продукции. Все некачественные товары будут обнаружены и изъяты из оборота. Также в районах, где зафиксированы случаи заболевания, проводят лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.

Республиканская прокуратура сообщила, что обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, анализируется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства о защите прав потребителей. По итогам проверки, если появятся основания, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Праздник Ысыах Олонхо в этом году впервые прошел в Нерюнгринском районе и объединил более 70 культурных и спортивных мероприятий. Ысыах считается главным праздником Якутии, связан с культом солнечных божеств и плодородия, и традиционно отмечается в день летнего солнцестояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в магазине готовой еды в Стрежевом обнаружили очаг сальмонеллеза.

В среду стало известно, что в Магарамкентском районе Дагестана у госпитализированных после массового отравления питьевой водой выявили возбудителя дизентерии – бактерию рода шигелла.