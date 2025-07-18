Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время

Журналист Херш: Вашингтон рассматривает насильственное смещение Зеленского

Tекст: Вера Басилая

По словам Херша, администрация США якобы рассматривает вариант «насильственной смены власти» на Украине, передает ТАСС.

По его информации, Вашингтон обсуждает возможность смещения Зеленского и передачи полномочий бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.

Херш заявил, что Залужный якобы стал основным кандидатом на замену Зеленскому после того, как был отправлен в отставку за публичное признание тупиковой ситуации на фронте. В своем блоге журналист приводит слова источника: «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев.».

По мнению Херша, Белый дом готов на силовое давление, если Зеленский не покинет пост добровольно. Такое решение якобы готов принять Дональд Трамп.

Ранее Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

Социологическая группа отметила, что рейтинг доверия на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели Владимира Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала причины перестановки в правительстве Украины.